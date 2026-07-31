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Da li je ovo najjeftiniji hotel na Jadranu?

Autor:

ATV redakcija
31.07.2026 22:53

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Хотел у Ластову
Foto: Screenshot

Dok cijene ljetovanja na Jadranu iz godine u godinu rastu, jedna priča privukla je pažnju brojnih turista.

Poznati "travel influenser" Andrej Soldo podijelio je svoje iskustvo, nakon što je pronašao smještaj koji se izdvaja od uobičajenih jadranskih cijena.

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Prema njegovim riječima, riječ je o mjestu koje odiše nekim prošlim vremenima, bez velike gužve i modernog turističkog užurbanog ritma. Upravo zbog toga opisao ga je riječima da je "vrijeme ovdje stalo".

Uz snimak je napisao: "70 evra noć s doručkom i prvim redom do mora. Šta kažete na cijenu u ovom hotelu? Ima i teretanu koju nisam koristio".

Snimak je vrlo brzo prikupio velik broj komentara, a pratioci su podijelili potpuno različita mišljenja.

Dok jedni smatraju da hotel ima poseban šarm i da je riječ o odličnom omjeru cijene i onoga što nudi, drugi smatraju kako je unutrašnjost odavno trebala biti obnovljena.

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Riječ je o jednom hotelu na Lastovu.

Mnogi putnici danas traže upravo takve destinacije – mirnija mjesta, autentičnu atmosferu i odmor bez pretjeranog opterećenja za kućni budžet.

Cijene smještaja na Jadranu posljednjih sezona postale su jedna od glavnih tema među turistima, posebno u vrijeme glavne sezone.

Iako luksuzni hoteli i popularne destinacije i dalje privlače veliki broj turista, sve više ljudi okreće se skrivenim lokacijama koje nude jednostavniji odmor, blizinu mora i osjećaj povratka u neka mirnija vremena.

(Radiosarajevo)

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Ljetovanje

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Cijene ljetovanja

Hrvatska

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