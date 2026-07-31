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Prevarila teško bolesnog komšiju da bi se domogla imovine vrijedne 200.000 evra

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ATV redakcija
31.07.2026 19:56

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Два старија мушкарца шетају, разговарајући по сунчаном дану.
Foto: Eyüpcan Timur/Pixels

Žena (42) u Spitu optužena je da je sa teškom bolesnim komšijom sklopila ugovor o doživotnom izdržavanju kako bi se domogla njegove imovine vrijedne više od 200.000 evra, držeći čovjeka u nehumanim uslovima.

Tužilaštvo navodi da je osumnjičena od avgusta 2023. do jula 2025. godine uvjerila komšiju da s njom potpiše ugovor o doživotnom izdržavanju, na osnovu čega su na nju prepisani stan, druge nekretnine i akcije.

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U optužnici stoji da je riječ o osobi koja zbog teških zdravstvenih i psihičkih problema nije mogla shvatiti značenje takvog pravnog posla, niti se brinuti o sebi.

Tokom te dvije godine optužena je redovno podizala penziju sa njegovog računa, ali se istovremeno nije brinula o njemu, piše "Dalmacija danas".

Nije mu obezbijeđivala redovne obroke, nije dogovarala ljekarske preglede, a nije plaćala ni režijske troškove, zbog čega je ostao bez električne energije u stanu.

Stanje se nije popravilo ni nakon nadzora Hrvatskog zavoda za socijalni rad.

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Optužnica je tereti da ga je držala zaključanog u stanu i tako mu onemogućila da dođe do hrane koju mu je dostavljao "Karitas".

Slučaj je kulminirao 12. jula prošle godine, kada su u stan morali ući vatrogasci, koji su zatekli muškarca teško pothranjenog i u potpunosti zapuštenog.

(Srna)

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Hrvatska

prevara

komšije

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