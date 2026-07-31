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Incident na aerodromu: Pokušao da otme pištolj policajcu, uzvikivao ''Alahu ekber''

Autor:

ATV redakcija
31.07.2026 19:12

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Полиција Србија
Foto: MUP Srbije

Državljanin Turske T. C. /27/ pokušao je da otme pištolj od policajca na beogradskom aerodromu "Nikola Tesla", a nakon što je savladan uzvikivao je "Alahu ekber", te mu je određeno zadržavanje.

Turčin je nasrnuo na policajce poslije fizičkog sukoba koji je juče imao sa drugim putnikom na aerodromu.

Kada su policajci krenuli da interveniše, Turčin se prvo oglušio o njihove naredbe dok su pokušali da ga vežu, saopšteno je iz tužilaštva.

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Potom je rukom uhvatio pištolj policajca i pokušao da ga izvuče iz futrole, nakon čega je savladan i vezan dok je sve vrijeme uzvikivao "Alahu ekber".

Zadržavanje mu je određeno po nalogu Trećeg osnovnog tužilaštva u Beogradu, a podnesen je prijedlog da mu bude određen pritvor imajući u vidu da nema prijavljeno prebivalište i boravište u Srbiji, kao i da postoje okolnosti koje ukazuju na opasnost od bjekstva.

(Srna)

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Tagovi :

Aerodrom

Beograd

Turska

Policija

napad na policiju

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