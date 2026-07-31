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Fudbaleri Borca nastavljaju evropski put nakon goleade u Kišinjevu

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ATV redakcija
31.07.2026 20:12

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Петрокуб - Борац
Foto: Ustupljena fotografija

Cilj je ostvaren. Borac je u trećem kolu kvalifikacija za konferencijsku ligu i to je najvažnije nakon revanša u Kišinjevu.

Nije slutilo na dobro, već nakon 20 minuta "crveno-plavi" gubili su sa 2:0, u drugom poluvremenu i sa 3:1, ali je na kraju ekipa ipak pokazala karakter. Stefan Savić, Amer Hiroš i Ante Roguljić postigli su po gol i Borac je nastavio da korača ka evropskoj jeseni.

Dan nakon prolaska u treće kolo iz Platonove su ozvaničili saradnju sa novim pojačanjem. Dres Borca zadužio je 22-godišnji Ivan Kukavica. Sa veznim fudbalerom koji je prošle sezone nosio dres Posušja potpisan je dvogodišnji ugovor.

Fudbaleri Borca sada se okreću pripremi naredne utakmice u pohodu na plasman u Ligu konferencija. Nova prepreka je bjeloruski Vitebsk koji je sa ukupnih 5:1 eliminisao crnogorsku Sutjesku u drugom kolu.

Prva utakmica na programu je idućeg četvrtka u Banjaluci od 20 i 30, dok je revanš sedam dana kasnije.

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FK Borac

Liga Konferencija

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