Tužne vijesti iz Italije: Umro je Franko Barezi

Stigle su tragične vesti iz svijeta fudbala i sporta - Franko Barezi je umro u 66. godini života. Ovu vijest je potvrdio fudbalski klub Milan

"Cijela Istorija AC Milana tuguje nakon smrti Franka Barezija. Njegov primjer i integritet zauvijek će ostati utkani u DNK kluba, baš kao i njegova kultni dres s brojem 6. Saučešće koju AC Milan u ovim teškim trenucima upućuje porodici Franka Barezija dijele svi Rosoneri, koji ovaj gubitak osjećaju kao vlastiti - objavili su sa San Sira.

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