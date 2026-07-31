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Tužne vijesti iz Italije: Umro je Franko Barezi

31.07.2026 08:08

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Тужне вијести из Италије: Умро је Франко Барези
Foto: Tanjug/AP/Luca Bruno, Mauro Pilone

Stigle su tragične vesti iz svijeta fudbala i sporta - Franko Barezi je umro u 66. godini života. Ovu vijest je potvrdio fudbalski klub Milan

"Cijela Istorija AC Milana tuguje nakon smrti Franka Barezija. Njegov primjer i integritet zauvijek će ostati utkani u DNK kluba, baš kao i njegova kultni dres s brojem 6. Saučešće koju AC Milan u ovim teškim trenucima upućuje porodici Franka Barezija dijele svi Rosoneri, koji ovaj gubitak osjećaju kao vlastiti - objavili su sa San Sira.

Uskoro opširnije..

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Tagovi :

Franko Barezi

AC Milan

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