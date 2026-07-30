Borac s pola gasa do naredne runde

Fudbaleri Borca plasirali su se u narednu rundu kvalifikacija za Ligu Konferencija, i to, čini se, s pola gasa.

Utakmica na gostovanju Petrokubu završena je remijem - 3:3, a iako je Borac gubio 2:0, pa onda i 3:1, djelovalo je da je dosta nadmoćniji, i da prolazak dalje nije bio ugrožen nijednog momenta.

Iako je Borac u meč ušao s velikom zalihom, prvo poluvrijeme donijelo je neočekivan povratak domaćih.

Petrokub je stigao do prednosti u 14. minuti kada je Rotaru u padu matirao Jurkasa za 1:0, a već u 20. minutu Popesku je fantastičnim udarcem iskosa pogodio same rašlje za 2:0.

Domaćima je u tom trenutku nedostajao samo jedan pogodak da u potpunosti anuliraju prednost Borca.

Drugo poluvrijeme donijelo je pravu golijadu. Borac se vratio u igru u 50. minutu sjajnim pogotkom Savića sa ivice šesnaesterca za 2:1, ali već dva minuta kasnije nova greška odbrane gostiju omogućila je Rotaruu da svojim drugim golom donese Petrokubu 3:1.

Banjalučani su brzo odgovorili kada je u 56. minutu Hiroš na ubačaj Jojića smanjio na 3:2, a sve dileme oko prolaza dalje konačno su riješene u 78. minutu. Savić je uputio odličan pas, a rezervista Roguljić se sjajno snašao i pogodio za konačnih 3:3.

Borac će u trećem pretkolu Konferencijske lige igrati protiv boljeg iz dvomeča između bjeloruskog Vitebska i crnogorske Sutjeske, a sastav iz Bjelorusije brani prednost od 3:0 iz prvog susreta.