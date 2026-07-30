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Kako da peškiri ostanu mekani i nakon dužeg korištenja: Ubacite ovo u bubanj

Autor:

ATV redakcija
30.07.2026 21:47

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Бијели пешкири са црним пругама.
Foto: Pexels

Grubi i kruti peškiri koji grebu kožu poslije tuširanja predstavljaju svakodnevnu frustraciju, a rješenje se već nalazi u vašoj kuhinji.

Šta staviti u veš mašinu umjesto omekšivača

U pregradu za omekšivač ide bijelo alkoholno sirće, dvije kašike, ništa više. Uz to, jedna kašika sode bikarbone ide direktno na dno bubnja, prije nego što ubacite peškire.

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Sirće rastvara ostatke deterdženta i kamenca, soda podiže prljavštinu iz vlakna. Miris sirćeta ispari u toku ispiranja, na peškiru ne ostaje ništa. Litar sirćeta dovoljan je za desetak pranja.

Zašto vaši peškiri postaju grubi

Omekšivač ne omekšava, on oblaže. Silikonski film koji ostavlja na frotiru je vodoodbojan, pa peškir poslije par mjeseci prestaje da upija vodu i samo je razmazuje po koži.

Kad se taj film nakupi u tri, četiri sloja, vlakna se slijepe i peškir postane krut kao karton. Zato skupi omekšivači pogoršavaju stvar. Kupujete upravo ono što vam pravi problem.

Kako omekšati peškire koji su već ogrubjeli

Prvo pranje uradite bez ikakvog deterdženta. Samo pola šolje sirćeta, program na 60 stepeni, pun bubanj peškira. To pranje služi da spere godine nakupljenog omekšivača.

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Drugo pranje odmah nadovežite, sa kašikom sode bikarbone i uobičajenom dozom deterdženta. Razliku ćete osjetiti već kad izvadite prvi peškir iz mašine, još mokar.

Koliko deterdženta stvarno treba za peškire?

Pola količine koju piše na pakovanju. Frotir zadržava deterdžent duboko u petljama, a ostatak koji se ne ispere stvrdne vlakno. Manje deterdženta znači mekši peškir i čistije ispiranje.

U toplim mjesecima peškiri po pravilu završe na terasi ili žici za sušenje na direktnom suncu. To ih upravo ubija, jer UV zraci i toplota isuše vlakna i ona ostanu ukrućene kao daska.

Ako nemate mašinu za sušenje, sklonite ih u senku i protresite peškir snažno pet, šest puta pre nego što ga prostrete. Zvuči glupo, radi odlično.

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Nikada nemojte prepuniti bubanj jer peškiri moraju da se okreću da bi se isprali, a stisnuti u tri sloja se samo trljaju jedan o drugi.

(Krstarica)

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Tagovi :

Peškiri

održavanje peškira

veš mašina

pranje veša

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