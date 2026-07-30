Logo

Za hladniji stan tokom ljeta ne treba vam klima: Isprobajte ovaj trik

Autor:

ATV redakcija
30.07.2026 15:50

Komentari:

0
Завјесе радијатор дневни боравак
Foto: Pexels/Max Vakhtbovycn

Dok se tokom tropskih dana mnogi oslanjaju na klimu i ventilatore, Grci već generacijama koriste jednostavan trik koji pomaže da dom ostane prijatniji čak i kada temperature napolju prelaze 35 stepeni.

Tajna nije u skupim uređajima, već u načinu na koji se prostor štiti od toplote.

Прасићи

Ekonomija

Cijena prasadi i tovljenika šokira uzgajivače

Metoda poznata kao "metoda pećine" zasniva se na jednostavnom principu, bolje je spriječiti da toplota uđe u dom nego pokušavati da rashladite prostor kada se već zagrije.

Ovaj trik posebno je koristan tokom vrelih ljetnih dana, kada se stanovi i kuće brzo zagrijavaju zbog direktnog sunčevog zračenja.

Tokom najtoplijeg dijela dana zatvorite sve

Suština grčke metode je da se dom pretvori u svojevrsno prirodno sklonište od sunca. To znači da roletne i zavjese treba držati zatvorenim u periodu kada su sunčevi zraci najjači, kako toplota ne bi prodrla kroz prozore.

Mnogi prave grešku tako što širom otvaraju prozore čim osjete vrućinu, ali tokom najtoplijih sati dana to može imati suprotan efekat. Umjesto da rashladite prostor, u njega ulazi još topliji vazduh spolja.

Najbolje vrijeme za provjetravanje je rano ujutru ili kasno uveče, kada su temperature niže i vazduh prijatniji.

врућина Италија

Svijet

Zbog ekstremnih temperatura proglašen crveni nivo uzbune u 19 gradova

Roletne ne moraju biti potpuno spuštene

Princip nije da dom bude potpuno mračan, već da se smanji količina toplote koja ulazi unutra. Roletne mogu biti podešene tako da propuštaju dovoljno dnevne svjetlosti, ali da blokiraju direktne sunčeve zrake.

Prema riječima stručnjaka za opremanje prostora, ova metoda funkcioniše upravo zato što sprečava zagrijavanje površina u domu. Kada se zidovi, podovi i namještaj manje zagriju tokom dana, prostor će i kasnije ostati prijatniji.

Sitne promjene koje mogu pomoći tokom vrelih noći

Osim zaštite od sunca, na temperaturu u domu utiču i male svakodnevne navike. Lagana pamučna posteljina može biti prijatnija tokom ljetnih noći jer bolje upija vlagu i omogućava koži da lakše reguliše temperaturu.

Važno je i izbjegavati dodatne izvore toplote u najtoplijem delu dana, poput dugog kuvanja uz uključenu rernu ili nepotrebnog rada električnih uređaja.

Јежеви.webp

Region

Nevjerovatna zapljena u Hrvatskoj: Pokušao da prošvercuje tonu morskih ježeva

"Metoda pećine" ne zahtijeva ulaganja, renoviranje niti posebnu opremu. Potrebno je samo prilagoditi navike i iskoristiti ono što već postoji u svakom domu, zavjese, roletne i pravi trenutak za provjetravanje.

Možda nije zamjena za klimu tokom ekstremnih vrućina, ali može značajno pomoći da se prostor sporije zagrijava i da ljetni dani budu podnošljiviji.

(Ona.rs)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Rashlađivanje

rashlađivanje stana

Klima uređaj

vrućina

Komentari (0)

Pročitajte više

На снази црвено упозорење, не излазите напоље без пријеке потребе

Društvo

Na snazi crveno upozorenje, ne izlazite napolje bez prijeke potrebe

3 h

0
Плажа је дио морске или слатководне обале уређен за купање људи

Svijet

Mediteran u problemu, Jadran nije izuzetak: More se dramatično mijenja

3 h

0
Шта значи ако је врућина, а шта ако грми на Огњену Марију?

Društvo

Šta znači ako je vrućina, a šta ako grmi na Ognjenu Mariju?

3 h

0
Кристијан Голубовић ријалити учесник

Scena

"Ne zna šta čini"! Oglasio se Kristijan Golubović, sada se vadi na nasljednike i pominje Boga

4 h

0

Više iz rubrike

клима уређај хлађење и гријање простора

Savjeti

Pritisnite ovo dugme na klimi i račun za struju biće dosta manji

23 h

0
Како се на природан начин ријешити мољаца који уништавају одјећу?

Savjeti

Kako se na prirodan način riješiti moljaca koji uništavaju odjeću?

1 d

0
Дјевојчица се радосно игра у морским таласима током ведрог љетног дана.

Savjeti

Doktorica upozorila roditelje: Ovo je najopasnija stvar za djecu na plažama

1 d

0
Вода

Savjeti

Koliko dugo možemo koristiti plastičnu flašu za vodu: Sve preko je rizik

1 d

0

  • Najnovije

18

10

Telefon vam se previše grije tokom punjenja? Provjerite jednu stvar

18

05

Smrtonosni tropi: Karipski dragulj u sijenci mračnih zločina

18

04

Sprovedeni u OJT Banjaluka: Ovo su osumnjičeni za držanje žene i djeteta zatočene u stanu

17

51

Zaharova: Napad Kijeva je terorističke prirode

17

47

Infantino dobio žestok šamar: Slijedi bojkot takmičenja FIFA

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima