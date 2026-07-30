Za hladniji stan tokom ljeta ne treba vam klima: Isprobajte ovaj trik

Dok se tokom tropskih dana mnogi oslanjaju na klimu i ventilatore, Grci već generacijama koriste jednostavan trik koji pomaže da dom ostane prijatniji čak i kada temperature napolju prelaze 35 stepeni.

Tajna nije u skupim uređajima, već u načinu na koji se prostor štiti od toplote.

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Metoda poznata kao "metoda pećine" zasniva se na jednostavnom principu, bolje je spriječiti da toplota uđe u dom nego pokušavati da rashladite prostor kada se već zagrije.

Ovaj trik posebno je koristan tokom vrelih ljetnih dana, kada se stanovi i kuće brzo zagrijavaju zbog direktnog sunčevog zračenja.

Tokom najtoplijeg dijela dana zatvorite sve

Suština grčke metode je da se dom pretvori u svojevrsno prirodno sklonište od sunca. To znači da roletne i zavjese treba držati zatvorenim u periodu kada su sunčevi zraci najjači, kako toplota ne bi prodrla kroz prozore.

Mnogi prave grešku tako što širom otvaraju prozore čim osjete vrućinu, ali tokom najtoplijih sati dana to može imati suprotan efekat. Umjesto da rashladite prostor, u njega ulazi još topliji vazduh spolja.

Najbolje vrijeme za provjetravanje je rano ujutru ili kasno uveče, kada su temperature niže i vazduh prijatniji.

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Roletne ne moraju biti potpuno spuštene

Princip nije da dom bude potpuno mračan, već da se smanji količina toplote koja ulazi unutra. Roletne mogu biti podešene tako da propuštaju dovoljno dnevne svjetlosti, ali da blokiraju direktne sunčeve zrake.

Prema riječima stručnjaka za opremanje prostora, ova metoda funkcioniše upravo zato što sprečava zagrijavanje površina u domu. Kada se zidovi, podovi i namještaj manje zagriju tokom dana, prostor će i kasnije ostati prijatniji.

Sitne promjene koje mogu pomoći tokom vrelih noći

Osim zaštite od sunca, na temperaturu u domu utiču i male svakodnevne navike. Lagana pamučna posteljina može biti prijatnija tokom ljetnih noći jer bolje upija vlagu i omogućava koži da lakše reguliše temperaturu.

Važno je i izbjegavati dodatne izvore toplote u najtoplijem delu dana, poput dugog kuvanja uz uključenu rernu ili nepotrebnog rada električnih uređaja.

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"Metoda pećine" ne zahtijeva ulaganja, renoviranje niti posebnu opremu. Potrebno je samo prilagoditi navike i iskoristiti ono što već postoji u svakom domu, zavjese, roletne i pravi trenutak za provjetravanje.

Možda nije zamjena za klimu tokom ekstremnih vrućina, ali može značajno pomoći da se prostor sporije zagrijava i da ljetni dani budu podnošljiviji.

(Ona.rs)