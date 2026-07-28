Koliko dugo možemo koristiti plastičnu flašu za vodu: Sve preko je rizik

Česta praksa ponovnog punjenja iste plastične flaše vodom mnogima djeluje kao praktičan, ekonomičan i ekološki prihvatljiv izbor. Međutim, stručnjaci upozoravaju da je ambalaža namijenjena za jednokratnu upotrebu napravljena tako da se koristi ograničeno vrijeme i nije predviđena za dugotrajno ponovno punjenje.

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Problem nije samo u samoj plastici, već i u bakterijama koje se vrlo brzo razvijaju u unutrašnjosti flaše, posebno kada se pije direktno iz nje i kada se ne pere redovno. Dopunjavanje iste flaše nekoliko puta uglavnom nije sporno ako je čista i nije bila izložena visokim temperaturama, ali njena višednevna upotreba može predstavljati rizik po zdravlje.

Flaša može postati pogodno mjesto za razvoj bakterija

Zbog toga ljekari savjetuju da se jednokratna plastična ambalaža ne koristi iz dana u dan. Vremenom se na unutrašnjosti flaše i oko grlića nakupljaju mikroorganizmi koji iz usne duplje dospijevaju u vodu prilikom svakog gutljaja. Ako se flaša ne pere ili stoji na toplom mjestu, bakterije se u takvim uslovima razmnožavaju veoma brzo.

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Habanje plastike povećava oslobađanje mikroplastike

Osim higijene, problem predstavlja i trošenje materijala. Svakodnevno stiskanje flaše i često otvaranje i zatvaranje čepa stvaraju sitna oštećenja i mikropukotine na plastici. Takve promjene olakšavaju zadržavanje nečistoća, ali i doprinose oslobađanju čestica mikroplastike koje mogu završiti u vodi koju pijete.

(NovostiMagazin)