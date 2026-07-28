Koliko dugo možemo koristiti plastičnu flašu za vodu: Sve preko je rizik

Autor:ATV redakcija
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Višekratno korištenje plastičnih flaša može povećati rizik od razvoja bakterija i izlaganja mikroplastici, upozorili su doktori.
Česta praksa ponovnog punjenja iste plastične flaše vodom mnogima djeluje kao praktičan, ekonomičan i ekološki prihvatljiv izbor. Međutim, stručnjaci upozoravaju da je ambalaža namijenjena za jednokratnu upotrebu napravljena tako da se koristi ograničeno vrijeme i nije predviđena za dugotrajno ponovno punjenje.
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Problem nije samo u samoj plastici, već i u bakterijama koje se vrlo brzo razvijaju u unutrašnjosti flaše, posebno kada se pije direktno iz nje i kada se ne pere redovno. Dopunjavanje iste flaše nekoliko puta uglavnom nije sporno ako je čista i nije bila izložena visokim temperaturama, ali njena višednevna upotreba može predstavljati rizik po zdravlje.
Zbog toga ljekari savjetuju da se jednokratna plastična ambalaža ne koristi iz dana u dan. Vremenom se na unutrašnjosti flaše i oko grlića nakupljaju mikroorganizmi koji iz usne duplje dospijevaju u vodu prilikom svakog gutljaja. Ako se flaša ne pere ili stoji na toplom mjestu, bakterije se u takvim uslovima razmnožavaju veoma brzo.
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Osim higijene, problem predstavlja i trošenje materijala. Svakodnevno stiskanje flaše i često otvaranje i zatvaranje čepa stvaraju sitna oštećenja i mikropukotine na plastici. Takve promjene olakšavaju zadržavanje nečistoća, ali i doprinose oslobađanju čestica mikroplastike koje mogu završiti u vodi koju pijete.
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