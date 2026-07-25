Oprez na putu kroz Grčku: Jedna greška vas može papreno koštati

Jedna porodica iz Srbije doživjela je neprijatno iznenađenje prilikom povratka iz Grčke, kada ih je saobraćajna policija tokom rutinske kontrole kaznila sa 150 evra zbog nevezanog putnika na zadnjem sjedištu.

Njihovo iskustvo poslužilo je kao upozorenje ostalim vozačima da grčke vlasti strogo primjenjuju saobraćajne propise.

Ljetovanje u Grčkoj za jednu porodicu iz Srbije završilo se neočekivanim troškom i neprijatnim iskustvom na samom izlasku iz zemlje, a sve zbog pravila koje mnogi vozači često zanemaruju ili svjesno krše.

Kao upozorenje ostalim putnicima, član jedne popularne Fejsbuk grupe posvećene ljetovanju u Grčkoj podijelio je iskustvo koje ih je zadesilo tokom rutinske kontrole saobraćajne policije u blizini Janjine.

Kako navodi autor objave, policija ih je zaustavila na naplatnoj rampi kod Janjine radi redovne kontrole.

Iako je situacija na prvi pogled djelovala uobičajeno, saobraćajci su ubrzo uočili prekršaj na zadnjem sjedištu.

"Kazna je 150 evra za pojas pozadi. Dvoje djece je bilo vezano, ali treće nije jer je spavalo. Rutinska kontrola, nisu htjeli ni da čuju", objasnio je ovaj vozač.

Policajci napravili ustupak

Iako nisu htjeli da progledaju kroz prste kada je u pitanju sam prekršaj, grčki policajci su napravili ustupak kako vozač ne bi snosio teže posljedice. Umjesto vozaču, kazna je napisana na ime suvozača, prenosi B92.

"Napisali su kaznu na suvozača da meni ne bi oduzeli vozačku dozvolu", navodi se u objavi.

Porodica navodi da kaznu nisu platili na licu mjesta, niti u najbližoj pošti, ali su uprkos strahu uspješno prešli granicu na izlazu iz Grčke.

"Platili nismo, a na graničnom prelazu Evzoni smo prošli ka kući, iako smo očekivali da će nam tamo naplatiti. Vjerovatno prekršaj još nije bio unesen u sistem", zaključuje autor.

Strog zakon

Zakon u Grčkoj izuzetno je strog kada je u pitanju bezbjednost djece i svih putnika u vozilu.

To što kazna nije naplaćena na granici prilikom izlaska iz zemlje ne znači da je oproštena. Neplaćene kazne ostaju u sistemu i mogu sačekati vozače prilikom sljedećeg ulaska u Grčku ili neku drugu zemlju Evropske unije, često uvećane za kamatu.