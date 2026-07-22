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Kada je bolje prati kosu - ujutru ili uveče?

Autor:

ATV redakcija
22.07.2026 13:49

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Жена са дугом плавом косом сједи у фризерском салону, док фризерка иза ње држи фигаро и увија јој косу.
Foto: Pexels/Lorena Villarreal

Kada je riječ o pranju kose, većina ljudi čvrsto pripada jednom od dva tabora – onima koji dan vole da započnu svježe opranom kosom i onima kojima je večernje pranje dio rutine opuštanja.

Dok jedni ne mogu da zamisle jutro bez šampona i feniranja, drugi sve to radije obave uveče kako bi ujutro uštedjeli vrijeme. Međutim, postoji li zapravo bolji izbor kada je riječ o pranju kose?

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Odgovor nije jednoznačan, jer mnogo zavisi od tipa kose, životnog ritma i navika stilizovanja. Drugim riječima, ono što odlično funkcioniše jednoj osobi ne mora biti idealno za drugu.

Jutarnje pranje kose

Jutarnje pranje kose često odgovara osobama s tankom i nježnom kosom koja se brzo slijepi i izgubi volumen. Svježe oprana kosa ujutro obično djeluje lepršavije, punije i lakše se stilizuje, pa je to dobar izbor za sve koji vole postojanu frizuru i osjećaj svježine tokom dana. S druge strane, jutarnje pranje može biti naporno onima koji već imaju užurbanu rutinu i ne žele dodatno vrijeme da troše na sušenje i sređivanje kose.

Večernje pranje kose

Večernje pranje kose mnogima je praktičnije jer skraćuje jutarnje spremanje, a ujedno može djelovati opuštajuće nakon dugog dana. Dodatna prednost je i to što se s kose i vlasišta uklanjaju prljavština, znoj i tragovi proizvoda nakupljeni tokom dana. Ova opcija posebno može odgovarati osobama s gustom, suvom ili kovrdžavom kosom, kojoj često treba više vremena da se prirodno osuši i “smiri”.

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Ipak, večernje pranje ima i svoje nedostatke. Odlazak na spavanje s mokrom kosom može povećati lomljenje vlasi, pojačati kovrdžanje (frizz) i ostaviti kosu spljoštenom sljedećeg jutra. Osim toga, spavanje s vlažnim vlasištem nije najbolja ideja jer može narušiti njegovu ravnotežu i izazvati neprijatne probleme, prenosi B92.

Kada je riječ o tome koliko često treba prati kosu, ni tu ne postoji univerzalno pravilo.

Tanja ili masnija kosa često zahtijeva pranje svaka jedan do dva dana kako bi zadržala svježinu i volumen, dok gušća, suvlja ili teksturisana kosa obično može izdržati i duže bez pranja. Najvažnije je osluškivati sopstvenu kosu i vlasište – kosu ne treba prati po navici, već onda kada više ne izgleda svježe ili kada vlasište daje znakove da mu je potrebno čišćenje.

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Ako imate tanku kosu i važan vam je volumen, jutarnje pranje moglo bi biti bolji izbor. Ako vam je važnija praktičnost ili imate gustu i suvu kosu, večernje pranje moglo bi vam više odgovarati. U većini slučajeva presudna nije satnica, već način na koji njegujete kosu nakon pranja.

(B92)

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Kosa

Pranje kose

frizer

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