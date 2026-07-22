Gubitak posla u inostranstvu i povratak u BiH: Gubi li se boravišna dozvola?

Gubitak posla i privremeni povratak u Bosnu i Hercegovinu ne znače automatski da osoba istog dana ostaje bez boravišne dozvole.

Ipak, odgovor zavisi od države koja je izdala dokument, vrste dozvole, osnova boravka i dužine odsutnosti. Nisu ista pravila za dozvolu vezanu za konkretnog poslodavca, slobodan pristup tržištu rada, spajanje porodice i stalni boravak.

Odjava sa zavoda za zapošljavanje odnosi se prvenstveno na status nezaposlene osobe i eventualno pravo na novčanu naknadu. Odjava iz zdravstvenog osiguranja takođe je poseban postupak. Nijedna od tih odjava sama po sebi nije univerzalna odluka kojom se automatski poništavaju sve vrste boravišnih dozvola.

Problem može nastati zbog samog prestanka zaposlenja ako je ono bilo osnov na kojem je dozvola izdata. Nadležna služba tada može provjeriti postoje li i dalje uslovi za boravak, može odrediti rok za pronalazak drugog posla ili odlučiti o skraćivanju važenja dokumenta. Zbog toga se ne treba oslanjati samo na datum otisnut na boravišnoj kartici.

Pravila u Njemačkoj

U Njemačkoj osoba kojoj je boravišna dozvola izdata zbog zaposlenja ili stručnog osposobljavanja mora nadležnoj službi za strance prijaviti prijevremeni prestanak te aktivnosti u roku od 2 sedmice od saznanja za prestanak. Gubitak posla, međutim, nije isto što i automatski prestanak dozvole tog dnя. Dalji status procjenjuje služba za strance prema vrsti dokumenta i okolnostima konkretnog slučaja. U pojedinim situacijama moguće je zatražiti drugi osnov boravka radi traženja novog zaposlenja.

Pri povratku u BiH osobe sa njemačkom dozvolom moraju paziti i na pravila o boravku izvan Njemačke. Dozvola može prestati da važi ako osoba napusti zemlju iz razloga koji po svojoj prirodi nije privremen ili ako se ne vrati u roku od 6 mjeseci, osim kada je nadležna služba unaprijed odredila duži rok. Za pojedine vrste stalnog boravka i posebne kategorije postoje izuzeci, pa se 6 mjeseci ne smije posmatrati kao jedino pravilo za svaki dokument.

Propisi u Austriji

U Austriji je važno razlikovati Rot-Vajs-Rot kartu od Rot-Vajs-Rot karte plus. Obična Rot-Vajs-Rot karta istovremeno je boravišna i radna dozvola za zaposlenje kod određenog poslodavca. Za prelazak kod drugog poslodavca potrebno je podnijeti zahtjev i dobiti novu odgovarajuću kartu. Rot-Vajs-Rot karta plus omogućava slobodan pristup tržištu rada i njen vlasnik može mijenjati poslodavca bez nove radne dozvole. Zbog toga gubitak posla nema jednake posljedice za nosioce ta dva dokumenta.

Zdravstveno osiguranje koje pokriva sve rizike jedan je od uslova koji se provjeravaju prilikom izdavanja austrijskih boravišnih dokumenata. Prestanak osiguranja ne treba automatski izjednačavati sa trenutnim poništenjem kartice, ali može biti važan prilikom provjere statusa ili produženja boravka.

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Za austrijski status "Daueraufenthalt – EU" važe posebna pravila. On u pravilu prestaje ako osoba provede više od 12 uzastopnih mjeseci izvan Evropskog ekonomskog prostora. U posebno opravdanim okolnostima taj period može iznositi do 24 mjeseca, dok se za određene bivše nosioce Plave karte EU primjenjuju posebna pravila. Kratak i stvarno privremen boravak u BiH zato nije isto što i trajno iseljenje.

Slovenija i sporazum sa BiH

U Sloveniji državljani trećih zemalja za rad uglavnom trebaju jedinstvenu dozvolu za boravak i rad. Prva dozvola izdaje se prema trajanju ugovora, najduže na 2 godine, a za promjenu poslodavca ili novog radnog mjesta tokom njenog važenja potrebna je pisana saglasnost nadležne upravne jedinice. Dozvola može biti povučena i ako poslodavac radnika ne prijavi u obavezno socijalno osiguranje u propisanom roku.

Za državljane Bosne i Hercegovine zaposlene u Sloveniji prema međudržavnom sporazumu postoje dodatna pravila. Radna dozvola izdaje se na 3 godine, a tokom 1. godine radnik je u pravilu vezan za poslodavca koji je ishodovao dozvolu. Nakon 1. godine ima slobodniji pristup slovenačkom tržištu rada. Ako bez sopstvene krivice izgubi posao nakon 1. godine, može se prijaviti slovenačkom zavodu za zapošljavanje i ostvarivati prava koja mu pripadaju prema slovenačkim propisima.

Važni savjeti prije povratka u BiH

Osoba koja se nakon gubitka posla želi privremeno vratiti u BiH zato bi prije odlaska trebala pisanim putem da kontaktira službu koja je izdala boravišnu dozvolu. Potrebno je provjeriti mora li prijaviti prestanak rada, koliko dugo smije da bude izvan države, smije li da traži novog poslodavca i hoće li povratak u BiH biti protumačen kao privremena odsutnost ili prestanak boravka.

Najtačniji odgovor ne može se dati samo na osnovu informacije da je osoba odjavljena sa biroa ili osiguranja. Potrebni su država, tačan naziv boravišne dozvole, datum njenog važenja, razlog zbog kojeg je izdata i planirano trajanje boravka u BiH, prenosi GPMaljevac.