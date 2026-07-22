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Kuzmić stigla u Nevesinje, sastanak sa načelnikom

Autor:

ATV redakcija
22.07.2026 11:44

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Анђелка Кузмић у Невесињу
Foto: ATV

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Anđelka Kuzmić stigla je u Nevesinje gdje se sastala sa načelnikom opštine Milenkom Avdalovićem.

Podsjetimo, snažno nevrijeme koje je juče pogodilo Hercegovinu ostavilo je velike posljedice.

Šteta je zabilježena u Nevesinju i Berkovićima.

Невесиње

Gradovi i opštine

Nevesinje ovako nešto ne pamti: Hercegovinu opustošilo nevrijeme

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Tagovi :

Nevesinje

Hercegovina

nevrijeme

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