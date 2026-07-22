Kuzmić stigla u Nevesinje, sastanak sa načelnikom

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Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Anđelka Kuzmić stigla je u Nevesinje gdje se sastala sa načelnikom opštine Milenkom Avdalovićem.

Podsjetimo, snažno nevrijeme koje je juče pogodilo Hercegovinu ostavilo je velike posljedice. Šteta je zabilježena u Nevesinju i Berkovićima. Gradovi i opštine Nevesinje ovako nešto ne pamti: Hercegovinu opustošilo nevrijeme

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