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Za put Foča-Hum 60 miliona evra

Autor:

ATV redakcija
22.07.2026 11:29

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Директор Европске банке за обнову и развој за БиХ Стела Мелник.
Foto: Srna

Nacrt ugovora o zajmu za projekat puta Foča-Hum između BiH i EBRD-a vrijedan 60 miliona evra danas su u Sarajevu potpisali ministar finansija u Savjetu ministara Srđan Amidžić i direktor Evropske banke za obnovu i razvoj za BiH Stela Melnik.

Projekat obuhvata rehabilitaciju postojećih i izgradnju novih dionica puta na međunarodnoj putnoj vezi prema Crnoj Gori.

Amidžić je istakao da je riječ o izuzetno zahtjevnoj dionici u dužini od 13,26 kilometara, sa 13 vijadukta i mostova, 11 kilometara potpornih zidova i dva kilometra šipova.

"Ovo je jedan od najzahtjevnijih projekata koji ćemo raditi u Republici Srpskoj zajedno sa našim međunarodnim partnerima Svjetskom bankom i EBRD-om", rekao je Amidžić.

Naglasio je da ovaj projekat potvrđuje međunarodni kredibilitet Republike Srpske, i da je danas potpuno zatvorena finansijska konstrukcija od ukupno 99,4 miliona evra budući da je 39,4 miliona evra Svjetske banke obezbijeđeno u junu 2023. godine.

"Ovim su stečeni svi preduslovi da se ide u proces raspisivanja javnog poziva za izbor ponuđača. Ovo više nije stvar procedura, ovo je stvar realnosti, i u konačnici direktnog povezivanja ovog dijela Republike Srpske sa Crnom Gorom", rekao je Amidžić.

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On je dodao da je Javno preduzeće "Putevi Republike Srpske" već započelo proceduru sa Svjetskom bankom i da kreću u proces raspisivanja javnog poziva kako bi izabrali izvođača i uveli ga u radove.

"Drago nam je da smo dobili ponovo međunarodnu potvrdu kada su u pitanju kredibilitet Republike Srpske i međunarodne finansijske institucije, ali i istovremeno što ćemo na ovakav način značajno unaprijediti putnu komunikaciju i otvoriti neke nove perspektive kada je u pitanju taj dio Srpske", zaključio je Amidžić.

Izrazivši zadovoljstvo potpisivanjem ugovora o zajmu za finansiranje izgradnje puta Foča-Hum, Melnikova je rekla da se radi o projektu koji se već dugo priprema.

Ona je navela da će kredit u iznosu 60 miliona evra biti realizovan u dvije tranše, od kojih prva iznosi 48 miliona evra.

"Vjerujem da je ovo jako važan projekt za BiH i njeno povezivanje sa Crnom Gorom", istakla je Melnikova.

Zajam od 60 miliona evra namijenjen je finansiranju izgradnje dionice Donji Kopilovi - Hum /granični most preko rijeke Tare/ i konsultantskih usluga za realizaciju projekta.

Implementator projekta je Javno preduzeće "Putevi Republike Srpske", a završetak radova planiran je do kraja 2029. godine.

(SRNA)

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Foča-Hum

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