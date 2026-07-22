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Nevesinje ovako nešto ne pamti: Hercegovinu opustošilo nevrijeme

Autor:

ATV redakcija
22.07.2026 10:22

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Лед погодио Невесиње
Foto: RTRS

Materijalna šteta u Hercegovini nakon jučerašnjeg nezapamćenog nevremena je ogromna i već sada se procjenjuje na milionske iznose, rekao je za RTRS načelnik opštine Nevesinje Milenko Avdalović.

"Još uvjek ne znamo na čemu je više pričinjena materijalna šteta, kaže Avdalović, jer su stradali i poljoprivredni usjevi, mnogi automobili su uništeni, kao i stambeni objekti. Najviše je nastradalo selo Bratača, poljoprivredne kulture su potpuno uništene, parcele žita su potpuno nastradale.Domaćini prijavljuju štetu na objektima nakon nevremena. Štab za vanredne situacije sagledava stanje na terenu, pa ćemo shodno tome reagovati", rekao je Avdalović.

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Dodao je da stanovništvo Hercegovine već prijavljuje štetu.

"Kako i na koji način ćemo pomoći stanovništvu danas ćemo sa ministarkom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Anđelkom Kuzmić dogovoriti. Milioni maraka štete je nevrijeme napravilo, biće teškom ali moramo riješti probleme građana, pomoći ljudima uz pomoć Vlade Republike Srpske. Naći način da pomognemo domaćinima da se nastave baviti poljoprivrednom proizvodnjom", poručio je Avdalović.

Nevesinje ovako nešto ne pamti, Hercegovinu je nevrijeme opustošilo.

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Tagovi :

Hercegovina

nevrijeme

Nevesinje

Milenko Avdalović

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