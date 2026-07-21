Uprkos nevremenu, humor ne izostaje: „Ko će grtati snijeg na ovoj vrućini?“

Autor:ATV redakcija
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Nevesinje je danas pogodilo snažno nevrijeme praćeno jakom kišom koja je prešla u krupan grad, a pomenuti je napravio veliku štetu stanovnicima Nevesinja.
Uništeni poljoprivredni usjevi, polomljena stabla i voćnjaci, oštećeni objekti i automobili.
Pored velikog broja oštećenja, došlo je i do plavljenja nekoliko ulica jer je grad začepio odvodne šahtove.
Međutim i pored jake vremenske nepogode, Nevesinjci se nisu predali već su narodski rečeno udarili brigu na veselje te se prihvatili posla.
Lopatu u ruke i uklanjaj grad kao da je zabijelilo u januaru, a ne julu.
U šali je korisnik društvene mreže Instagram poznat pod nadimkom "Gospodar pršljenova" podijelio video snimak uz opis "Ko će grtati snijeg na ovoj vrućini".
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