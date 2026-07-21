Uprkos nevremenu, humor ne izostaje: „Ko će grtati snijeg na ovoj vrućini?“

Nevesinje je danas pogodilo snažno nevrijeme praćeno jakom kišom koja je prešla u krupan grad, a pomenuti je napravio veliku štetu stanovnicima Nevesinja.

Uništeni poljoprivredni usjevi, polomljena stabla i voćnjaci, oštećeni objekti i automobili.

Pored velikog broja oštećenja, došlo je i do plavljenja nekoliko ulica jer je grad začepio odvodne šahtove.

Međutim i pored jake vremenske nepogode, Nevesinjci se nisu predali već su narodski rečeno udarili brigu na veselje te se prihvatili posla.

Lopatu u ruke i uklanjaj grad kao da je zabijelilo u januaru, a ne julu.

U šali je korisnik društvene mreže Instagram poznat pod nadimkom "Gospodar pršljenova" podijelio video snimak uz opis "Ko će grtati snijeg na ovoj vrućini".