Snažno nevrijeme pogodilo dijelove opštine Nevesinje

Autor:ATV redakcija
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Snažno nevrijeme praćeno kišom i olujnim vjetrom pogodilo je danas dijelove opštine Nevesinje.
Jaka kiša praćena grmljavinom prešla je u intenzivan i krupan grad, prenosi RTRS
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