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Snažno nevrijeme pogodilo dijelove opštine Nevesinje

Autor:

ATV redakcija
21.07.2026 18:35

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Град у Невесињу 21.7.2026.
Foto: RTRS

Snažno nevrijeme praćeno kišom i olujnim vjetrom pogodilo je danas dijelove opštine Nevesinje.

Jaka kiša praćena grmljavinom prešla je u intenzivan i krupan grad, prenosi RTRS

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Tagovi :

kiša i grad

Nevesinje

nevrijeme

Oluja

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