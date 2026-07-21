Snažno nevrijeme pogodilo dijelove opštine Nevesinje

Foto: RTRS

Snažno nevrijeme praćeno kišom i olujnim vjetrom pogodilo je danas dijelove opštine Nevesinje.

Jaka kiša praćena grmljavinom prešla je u intenzivan i krupan grad, prenosi RTRS

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