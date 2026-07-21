Služen parastos poginulim borcima iz Donjih Smrtića

Autor:ATV redakcija
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U mjesnoj zajednici Donji Smrtići kod Prnjavora danas je služen parastos za devetoricu boraca Vojske Republike Srpske /VRS/ iz ovog naselja poginulih u Odbrambeno-otadžbinskom ratu.
Nakon parastosa položeni su vijenci kod spomen-obilježja poginulim borcima VRS.
Vijence su položili članovi porodica poginulih boraca, predstavnici Boračke organizacije i grada Prnjavora, među kojima predsjednik Skupštine grada Dražen Mikić i zamjenik gradonačelnika Milica Jusupović.
Jusupovićeva je rekla da je obaveza svih da čuvaju uspomenu na poginule borce, njeguju kulturu sjećanja i budu podrška njihovim porodicama.
"Danas smo u Gornjim Smrtićima odali počast poginulim borcima koji su dali živote za Republiku Srpsku i obilježili 25 godina od otkrivanja spomen-obilježja", navela je Jusupovićeva.
Ona je poručila da će grad Prnjavor i ubuduće biti uz porodice poginulih boraca, čuvajući uspomenu na njihovu žrtvu.
Spomen-obilježje u Donjim Smrtićima otkriveno je i osveštano 21. septembra 2001. godine, prenosi Srna.
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