Tuga: Preminula Olivera Katarina

Olivera Katarina Šakić, jedna od najznačajnijih umjetnica sa prostora bivše Jugoslavije, preminula je u 87. godini života.

Vijest o smrti saopštila je njena porodica. Informacije o komemoraciji i sahrani biće naknadno saopštene.

Bila je glumica i pjevačica, a tokom višedecenijske karijere ostavila je neizbrisiv trag u domaćoj i svjetskoj umjetnosti.

Proslavila se ulogom u kultnom filmu „Skupljači perja“ reditelja Aleksandra Petrovića, koji je bio nominovan za Oskara i nagrađen na Filmskom festivalu u Kanu. Pored zapažene glumačke karijere, Olivera Katarina bila je poznata i po svom jedinstvenom pjevačkom izrazu, nastupajući na prestižnim svjetskim scenama i koncertnim dvoranama. Objavila je i nekoliko knjiga, potvrdivši svoj talenat i u književnosti.

Njena umjetnička karijera trajala je više od šest decenija, a publika će je pamtiti kao jednu od najautentičnijih i najharizmatičnijih diva domaće kulturne scene, prenosi Informer