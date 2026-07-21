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Tuga: Preminula Olivera Katarina

Autor:

ATV redakcija
21.07.2026 19:02

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Преминула глумица Оливера Катарина
Foto: YouTube/printscreen

Olivera Katarina Šakić, jedna od najznačajnijih umjetnica sa prostora bivše Jugoslavije, preminula je u 87. godini života.

Vijest o smrti saopštila je njena porodica. Informacije o komemoraciji i sahrani biće naknadno saopštene.

Bila je glumica i pjevačica, a tokom višedecenijske karijere ostavila je neizbrisiv trag u domaćoj i svjetskoj umjetnosti.

Proslavila se ulogom u kultnom filmu „Skupljači perja“ reditelja Aleksandra Petrovića, koji je bio nominovan za Oskara i nagrađen na Filmskom festivalu u Kanu. Pored zapažene glumačke karijere, Olivera Katarina bila je poznata i po svom jedinstvenom pjevačkom izrazu, nastupajući na prestižnim svjetskim scenama i koncertnim dvoranama. Objavila je i nekoliko knjiga, potvrdivši svoj talenat i u književnosti.

Njena umjetnička karijera trajala je više od šest decenija, a publika će je pamtiti kao jednu od najautentičnijih i najharizmatičnijih diva domaće kulturne scene, prenosi Informer

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Tagovi :

preminula Olivera Katarina

glumica

domaći filmovi

umjetnica

Pjevačica

Umjetnost

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