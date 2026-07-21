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Na obali jezera Gazivode počelo rušenje vikendica u vlasništvu Srba

Autor:

ATV redakcija
21.07.2026 11:49

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Priština Kosovo
Foto: Denis Sllovinja/Pexels

U prisustvu jakih snaga tzv. kosovske policije, na obali jezera Gazivode počelo je rušenje vikendica u vlasništvu Srba.

Na prilazu jezeru do mjesta Čečevo, gdje se vikendice nalaze, prisutne su policijske snage sa dugim cijevima u blindiranim vozilima, kao i vatrogasci i hitna pomoć.

Rušenje vrše radnici preduzeća "Ibar-Lepenac" iz Prištine, a bager na terenu čisti put da bi omogućio kamionima da prođu do svih vikendica, prenosi RTS.

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Vlasnici pojedinih vikendica potvrdili su da je za vikend istekao rok od 15 dana koji su im iz uprave preduzeća "Ibar-Lepenac" dali da izbace stvari iz objekata na zemljištu za koje u Prištini tvrde da je njihovo vlasništvo.

Vlasnici vikendica su u međuvremenu pokrenuli pravni postupak za zaštitu imovine, ističući da su prethodno potpisali ugovore sa preduzećem "Srbija šume".

(Srna)

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Tagovi :

Kosovo i Metohija

Priština

vikendica

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