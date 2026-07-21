Na obali jezera Gazivode počelo rušenje vikendica u vlasništvu Srba

Autor:ATV redakcija
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U prisustvu jakih snaga tzv. kosovske policije, na obali jezera Gazivode počelo je rušenje vikendica u vlasništvu Srba.
Na prilazu jezeru do mjesta Čečevo, gdje se vikendice nalaze, prisutne su policijske snage sa dugim cijevima u blindiranim vozilima, kao i vatrogasci i hitna pomoć.
Rušenje vrše radnici preduzeća "Ibar-Lepenac" iz Prištine, a bager na terenu čisti put da bi omogućio kamionima da prođu do svih vikendica, prenosi RTS.
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Vlasnici pojedinih vikendica potvrdili su da je za vikend istekao rok od 15 dana koji su im iz uprave preduzeća "Ibar-Lepenac" dali da izbace stvari iz objekata na zemljištu za koje u Prištini tvrde da je njihovo vlasništvo.
Vlasnici vikendica su u međuvremenu pokrenuli pravni postupak za zaštitu imovine, ističući da su prethodno potpisali ugovore sa preduzećem "Srbija šume".
(Srna)
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