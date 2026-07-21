Dijete stradalo u akva-parku, zatražena obdukcija

Tragični događaj potresao je Smederevo - dijete je izgubilo život u akva-parku, a ovim povodm se oglasilo i nadležno tužilaštvo.

Kako je saopšteno, dežurni javni tužilac odmah je po prijavi izašao na lice mjesta i u saradnji sa policijskim službenicima PU u Smederevu obavio uviđaj kako bi se prikupili svi materijalni dokazi.

Naložene sve neophodne radnje

U cilju utvrđivanja svih tačnih okolnosti pod kojima je došlo do ove tragedije, tužilaštvo je naložilo obdukciju tijela djeteta.

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„U cilju rasvjetljavanja svih okolnosti ovog tragičnog događaja, biće obavljena obdukcija, kao i preduzete sve druge neophodne radnje, o čemu će javnost biti blagovremeno obaviještena”, navodi se u zvaničnom saopštenju tužilaštva.

Istraga je u toku, a nadležni organi nastavljaju rad na utvrđivanju eventualne odgovornosti i svih detalja koji su prethodili ovoj nesreći.

(Telegraf.rs)