Paljanin pao tokom pretresa: Policija pronašla arsenal oružja

Policijski službenici Policijske stanice Pale lišili su slobode lice inicijala N.A. sa Pala, zbog osnova sumnje da je počinilo krivično djelo nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija.

"Dana 20. jula, na osnovu usmene naredbe sudije za prethodni postupak Osnovnog suda Sokolac, policijski službenici izvršili su pretres kuće, pomoćnih objekata i putničkog motornog vozila koje koristi navedeno lice", naveli su iz PU istočno Sarajevo.

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Prilikom pretresa pronađeno je i privremeno oduzeto sto pedeset i osam komada metaka različitog kalibra, kao i jedan nož.

O svemu je odmah obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo, a protiv osumnjičenog slijede dalje zakonom predviđene mjere i radnje.