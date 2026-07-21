Vlada korigovala akcize: Koliko je poskupio dizel u Crnoj Gori?

Kako bi ublažila očekivani rast cijena goriva, crnogorska Vlada je korigovala akcize na naftne derivate.

Tako je umjesto najavljenog poskupljenja za 14 centi, dizel od ponoći skuplji za dva centa.

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Dizel će se sada prodavati za 1,65 evra za litar, umjesto najavljenih 1,81 evro za litar, dok će cijene benzina ostati na sadašnjem nivou, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstava.

Vlada je, navodi se, donijela odluku da kroz korekciju akciza, privremeno amortizuje očekivani rast maloprodajnih cijena goriva.

- Kroz odlučnu intervenciju, Vlada će omogućiti da maloprodajna cijena goriva bude niža od aktuelne, pa će građani do narednog obračuna dizel plaćati 1 evro i 65 centi, umjesto očekivanih 1 evro i 81 cent, dok će cijena benzina ostati nepromijenjena, umjesto očekivanog skoka od 7 odnosno 8 centi po litru" - kazali su iz Vlade.

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Ova mjera je, saopšteno je iz Vlade, dio odgovorne fiskalne politike usmjerene na očuvanje kupovne moći građana, kontrolu inflatornih pritisaka i podršku privredi.

(Tanjug)