Vlada korigovala akcize: Koliko je poskupio dizel u Crnoj Gori?

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Kako bi ublažila očekivani rast cijena goriva, crnogorska Vlada je korigovala akcize na naftne derivate.
Tako je umjesto najavljenog poskupljenja za 14 centi, dizel od ponoći skuplji za dva centa.
Hronika
Nakon svađe sa policajcem u Trebinju, počeo da prijeti nožem
Dizel će se sada prodavati za 1,65 evra za litar, umjesto najavljenih 1,81 evro za litar, dok će cijene benzina ostati na sadašnjem nivou, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstava.
Vlada je, navodi se, donijela odluku da kroz korekciju akciza, privremeno amortizuje očekivani rast maloprodajnih cijena goriva.
- Kroz odlučnu intervenciju, Vlada će omogućiti da maloprodajna cijena goriva bude niža od aktuelne, pa će građani do narednog obračuna dizel plaćati 1 evro i 65 centi, umjesto očekivanih 1 evro i 81 cent, dok će cijena benzina ostati nepromijenjena, umjesto očekivanog skoka od 7 odnosno 8 centi po litru" - kazali su iz Vlade.
Srbija
Na trotoaru ispred apoteke pronađeno tijelo muškarca
Ova mjera je, saopšteno je iz Vlade, dio odgovorne fiskalne politike usmjerene na očuvanje kupovne moći građana, kontrolu inflatornih pritisaka i podršku privredi.
(Tanjug)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Srbija
3 h0
Banja Luka
3 h1
Društvo
3 h0
Društvo
3 h1
Region
3 h0
Region
4 h1
Region
14 h0
Region
14 h0
Najnovije
12
05
11
53
11
49
11
45
11
40
Trenutno na programu