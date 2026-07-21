Saobraćaj potpuno obustavljen zbog nezgode: Jedna osoba povrijeđena

Kako su rekli iz Operativnog centra MUP-a TK, u nesreći su učestvovali putničko motorno vozilo i teretno motorno vozilo.

"Jedna osoba je povrijeđena, te je prevezena u Doboj radi ukazivanja ljekarske pomoći", rekli su iz Operativnog centra.

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Dodali su da je saobraćaj obustavljen u potpunosti. Uviđaj je još uvijek u toku.

(Radio-Sarajevo)