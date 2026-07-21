Dragan iz prve riješio asocijaciju: Ranije, prije i konačno je?

Takmičar Dragan Brzaković uspio je da napravi pometnju u Slagalici kakvu smo samo nekoliko puta imali prilike da vidimo od kako se kviz emituje.

U susretu sa takmičarem Milošem Petrovićem odigrala se scena koja ga je u neizvjesnoj borbi na kraju dovela do pobjede.

Kada su plavi i crveni takmičar stigli do igre "Asocijacije", Draganu je bio dovoljan jedan potez za konačno rješenje.

Dragan je otvorio četvrto polje u A koloni gdje je dobio riječ "Ranije", a zatim se okušao sa rješenjem kolone A sa "Prije", što je takođe bilo tačno. Za konačno je izabrao "Podne" i odnio pobjedu u ovoj igri.

"Je l' ovo moguće", upitala je voditeljka Marija Veljković.

"Svaka čast", rekao je Miloš Draganu. Brzaković je imao više nego dovoljan broj poena za pobjedu. Dragan je na kraju slavio rezultatom 285:252.