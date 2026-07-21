Ratni podvizi i herojstvo koji ne blijede

Postoje imena koja su ispisana u istorijskim čitankama. Ali postoje i ona druga – ona koja su ostala u tišini, daleko od reflektora, noseći svoje uspomene kao najteži teret. Pripadnici Prvog diverzantskog odreda Glavnog štaba VRS bili su dio jednog surovog vremena u kojem su mladi ljudi, umjesto planova za budućnost, oblačili uniforme i odlazili na ratišta.

Tokom operacije „Lukavac 1993“, danima su boravili na planinskim položajima, izloženi hladnoći, neizvjesnosti i neprekidnom riziku. Tada su spojeni Istočna Hercegovina i Istočna Bosna.

"Mi smo poslije toga krenuli u jednu veliku ofanzivu, to je Lukavac 93, u kojoj smo proveli 56 dana spavajući u šumi, krenuli smo ispod Jahorine da bismo došli do vrha Bjelašnice. Uz minimalne gubitak ostvarili smo velike rezultate. Dali smo ogroman doprinos u stvaranju Republike Srpske", rekao je Dragomir Andan, bivši komandant Prvog diverzantskog odreda Glavnog štaba VRS.

Godine su prošle, ali su sjećanja ostala. Za mnoge od njih, rat nije završio onog dana kada je utihnulo oružje. Nastavio je da živi u uspomenama, ožiljcima i tišini koju su nosili sa sobom. Vratili su se svojim porodicama, svojim zanimanjima i svakodnevnom životu, često bez želje da govore o onome što su proživjeli.

"Učestvovali smo u odbrani Republike Srpske, zaustavljanju hrvatskih jedinica...ali nismo dali da padne pedalj Republike Srpske", rekao je Milad Nerić, pripadnik Prvog diverzantskog odreda Glavnog štaba VRS.

Mnogi pripadnici ove jedinice nakon rata vratili su se životu, daleko od javnosti. Rijetko su govorili o svom ratnom iskustvu, nastojeći da nastave život u porodicama i svojim profesijama. Boli ih, kako kažu, što pojedini žele da umanje značaj njihovog odreda.

"Slušao sam te neistine i okretanje istorije, a mi smo se prvi popeli i oslobodili Bjelašnicu i radili smo na deblokadi pravca generala Mladića", rekao je Rajko Ranković, pripadnik Prvog diverzantskog odreda Glavnog štaba VRS.

"Rano je da se piše istorija, ali se pojavljuju neki janaci koji to nisu, svako zna ko je šta uradio i red je da mu se to mjesto prizna", rekao je Radenko Antić, pripadnik Prvog diverzantskog odreda Glavnog štaba VRS.

Pripadnici Prvog diverzantskog odreda bili su jedinica čiji su zadaci, obuhvatali izviđanje, infiltraciju, diverzantske akcije i izvršavanje najsloženijih zadataka duboko na terenu. Takve misije zahtijevale su visok stepen fizičke i psihičke spremnosti ali i discipline.

"Ja sam selektirao tu jedinicu u decembru 1992. godine i već u prve borbe smo krenuli u januaru 1993. mislim da treba poštovati ove ljude iza mene, ne tražimo mi ni fotelje ni bilo šta drugo, želimo da se sazna istina o ljudima koji su tihi i dan danas, rade neke druge poslove i žele da upoznaju javnost da su oni, ti tihi ljudi, bili jedni od stvaraoca Republike Srpske", rekao je Dragomir Andan, bivši komandant Prvog diverzantskog odreda Glavnog štaba VRS.

Više od 30 godina od kraja odbrambeno-otadžbinskog rata, ratni podvizi i herojstvo ovog odreda ne blijede. Zbog njih, danas je sačuvana Republika Srpska koja ne može i ne smije zaboraviti svoje tihe heroje.