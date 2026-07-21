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Nafta najskuplja u posljednjih pet sedmica

Autor:

ATV redakcija
21.07.2026 21:33

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нафта уље бушотина цијене нафте барел
Foto: Pexel/ Jan Zakelj

Cijene nafte porasle su danas za oko dva odsto i dostigle najviši nivo u prethodnih pet sedmica pod uticajem bojazni da bi poremećaji u snabdijevanju energentima mogli da se pogoršaju zbog novih sukoba SAD i Irana.

Drugi razlog je prijetnja jemenskih Huta da će uvesti pomorsku blokadu Saudijske Arabije.

Barel brent nafte trenutno košta 91,01 dolar, a barel američke sirove nafte prodaje se za 84,91 dolar.

To su najviše cijene od 10. juna. Cijena brent nafte raste sedmi dan uzastopno.

Dva naftna tankera koja su prevozila saudijsku naftu u Aziju tokom dana su promijenila kurs u Crvenom moru nakon prijetnji Huta, koji su povezani sa Iranom, prenosi Srna

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Tagovi :

cijene nafte

Iran

Amerika

izvoz

tržište

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