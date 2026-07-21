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Podaci sa berze pokazuju: Cijena nafte u padu

Autor:

ATV redakcija
21.07.2026 11:02

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Нафтна бушотина на нафтном пољу
Foto: Tanjug/AP Photo/Nic Coury

Cijene nafte danas su se smanjile i fjučersi nafte "brent" pali su za 96 centi, ili 1,1 odsto, na 88,26 dolara po barelu, dok je cijena američke nafte VTI pala za 73 centa, ili 0,9 odsto, na 82,50 dolara po barelu, pokazali su podaci sa berze.

Rojters piše da se na tržištima procjenjuju izvještaji o posredničkim naporima između SAD i Irana u odnosu na nove sukobe dvije države i prijetnje Huta da će uvesti pomorsku blokadu Saudijskoj Arabiji.

"Postoji izvjesna nada u deeskalaciju između SAD i Irana. Izvještaji pokazuju da posrednici predlažu desetodnevni prekid vatre, što bi moglo da vrati Memorandum o razumijevanju na pravi put", rekli su analitičari finansijske grupacije ING, pozivajući se na junski prelazni sporazum.

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ING navodi da to, ipak, neće biti lako, jer između Vašingtona i Teherana ostaju velike nasuglasice, dok je Tramp upozorio na odmazdu nakon što je nekoliko američkih vojnika poginulo.

Neimenovani visokorangirani iranski zvaničnik rekao je Rojtersu da je Teheran dobio prijedlog od posrednika za desetodnevni prekid vatre u naporima da se spase sporazum potpisan 17. juna, čija je namjera bila da se otvori put trajnom sporazumu o okončanju sukoba Irana sa SAD i Izraela koji je počeo 28. februara.

(Srna)

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Nafta

pad cijena nafte

Barel nafte

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