U Rovinju padao grad veličine oraha: Rijetko viđen prizor na ovom području

U snažnom nevremenu koje je danas zahvatilo Istru, najteže je pogođen Rovinj. Padao je grad veličine oraha, kakav se rijetko viđa na ovom području.

Prema prvim informacijama, ima i lakše povrijeđeniih osoba.

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- Rovinj, ledene gromade su padale. Javljaju nam kako ima i lakše povrijeđenih. Ne sjećamo se baš ovako krupnog grada u Istri - objavili su stanovnici Rovinja na društvenim mrežama.

Istramet takođe javlja da je u Rovinju padao prilično krupan grad i da ima povrijeđenih.

Krupan grad padao je jutros i na širem sinjskom i imotskom području.

Led je padao u samom Sinju, okolini Imotskog, Trilju, Turjacima i Brnazama, uzrokujući i materijalnu štetu.

Nevrijeme je u Hrvatsku stiglo nakon što su meteorolozi izdali ozbiljna upozorenja.

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Evropska laboratorija za prognozu oluja objavila je najviše, treće upozorenje za dio regije zbog opasnosti od snažnog grmljavinskog nevremena.

Najveći rizik prognoziran je od Italije preko srednjeg Jadrana do juga BiH, Crne Gore i Kosova, i Metohije dok je za sjeverni Jadran, uključujući Istru, izdato upozorenje drugog stepena zbog mogućnosti vrlo velikog grada i olujnog vjetra, prenose hrvatski mediji.

(Tanjug)