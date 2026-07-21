Vrtoglave cifre: Evo koliko je Stanija zaradila od rijalitija

Javni rat između Stanije Dobrojević i njenog bivšeg vjerenika Asmina Durdžića dostigao je vrhunac tokom superfinala rijalitija „Elita 9“, kada su pred kamerama iznesene šokantne tvrdnje o navodnom honoraru starlete.

Stanija Dobrojević odnijela je pobjedu u devetoj sezoni „Elite“ i osvojila glavnu nagradu od 100.000 eura, ali je tokom finala u centru pažnje bila i tvrdnja njenog bivšeg partnera da je za učešće u rijalitiju navodno dobila čak 400.000 eura.

Nakon osam godina pauze od rijaliti formata, Stanija se vratila pred kamere kako bi iznijela svoju stranu priče o vezi s Asminom Durdžićem. Istakla je da je kroz taj odnos prošla težak period i da je željela da javnost čuje i njenu verziju događaja.

– Željela sam da dođem ovdje, u epicentar medija, kako bi se čula i moja strana priče. Kada sam bila u Americi, naišla sam na pogrešnog čovjeka – Asmina, i to baš onda kada sam najviše željela da osnujem porodicu – rekla je Stanija.

Međutim, Asmin nije ostao dužan bivšoj vjerenici. Tokom njihovog sukoba iznio je tvrdnje da ni Stanija ni Aneli Ahmić, koja je osvojila drugo mjesto, ne zaslužuju pobjedu jer su, kako je rekao, popularnost stekle kroz priču povezanu s njim.

– Pokazao sam da su Aneli i Stanija iste. Obje su ušle preko moje priče. Aneli priča kako treba da pobijedi, a godinama je zarađivala na osnovu mene, dok je Stanija uzela nevjerovatnih 400.000 eura i onda treba da pobijedi – poručio je Asmin.

Njegove riječi izazvale su burnu reakciju kod Stanije, koja je odmah zatražila dokaz za iznesene tvrdnje.

– Dokaži tih 400.000 eura! Vidjeće se sve kada izađem. Dokaži to, ali dobro... neka ti bude – poručila je vidno iznervirana Stanija.

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Nakon završetka finala, Stanija je slavila pobjedu i nagradu od 100.000 eura, dok je drugo mjesto pripalo Aneli Ahmić. Ipak, priča o navodnom honoraru i sukob s Asminom ostali su jedna od glavnih tema nakon završetka rijalitija.

(Avaz)