Đani završio u bolnici: Oglasila se njegova supruga i otkrila u kakvom je zdravstvenom stanju

Sinoć je pjevaču Radiši Trajkoviu Đaniju naglo pozlilo tokom boravka u Beču. On je hitno prevezen u bolnicu.

Kako saznaju mediji, Đani je povraćao i osjećao se veoma loše, zbog čega je potražio ljekarsku pomoć.

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Nakon pregleda, ljekari su procijenili da je najvjerovatnije riječ o trovanju, pa je pjevač zadržan na bolničkom liječenju kako bi primio odgovarajuću terapiju i bio pod nadzorom medicinskog osoblja.

Mediji su kontaktirali njegovu suprugu Slađu da kaže šta se dogodilo a ona je otkrila u kakvom je stanju pjevač.

"Da li je trovanje dobio, da li nešto, ali u Beču je u bolnici i okej je. Pa dobro je, nisam nešto mnogo htjela da ga smaram, nervozan je."

"Prijatelj je naš tamo i rekao je da nije strašno ali da mora da ostane u bolnici, jer ima pet stentova da ne mogu tek tako da ga puste. Nije ništa strašno. Pojeo je nešto sigurno...nisam bila s njim ne znam sve..ja sam u Beogradu. Nisu ni meni htjeli da pričaju da me plaše morali su ipak da mi kažu."

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Za sada nije poznato kako je došlo do navodnog trovanja, ali je jasno da mu svi žele brzi oporavak i da se što prije vrati nastupima koji ga čekaju tokom ljetne sezone.

(Telegraf)