Objavljena lista najboljih evropskih zemalja za penzionere: Evo ko je u vrhu

Dok mnogi sanjaju da penzionerske dane provedu uz more ili u nekom mirnom evropskom gradu, izbor idealne zemlje ne zavisi samo od klime. Visina penzije, kvalitet zdravstvene zaštite, troškovi života i bezbjednost često imaju mnogo veći uticaj na kvalitet života u trećem dobu.

Upravo zato sve više pažnje privlače međunarodna istraživanja koja rangiraju zemlje prema uslovima koje nude penzionerima.

Evropa i dalje dominira u pogledu uslova za penzionere

Kako prenosi bugarski portal Marica, Evropa i dalje dominira listama zahvaljujući razvijenim zdravstvenim sistemima, stabilnim penzijama i visokom kvalitetu života.

Zemlje koje predvode Global Retirement Index 2025

Global Retirement Index 2025 koji ocijenjuje finansijsku sigurnost, zdravstvenu zaštitu, kvalitet života i materijalni standard, kaže da se na vrhu evropske liste nalazi Norveška, ispred Irske, Švajcarske, Islanda, Danske, Holandije, Njemačke, Luksemburga i Slovenije.

Penzioneri rado biraju mediteranske destinacije

S druge strane, kada se posmatraju destinacije na koje se strani penzioneri najčešće sele, prednost imaju mediteranske zemlje. Grčka, Portugal, Španija i Italija privlače penzionere zbog blaže klime, sporijeg načina života i povoljnijih troškova u odnosu na sjever Evrope.

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Posebno se ističe Grčka, koja se u više međunarodnih analiza našla na samom vrhu kao najpoželjnija destinacija za penzionisanje u 2026. godini.

Šta je danas najvažnije pri izboru zemlje za penziju?

Razlog je jednostavan - penzioneri danas ne biraju samo visinu primanja. Važni su dostupnost ljekara, bezbjednost, klima, troškovi stanovanja i svakodnevni kvalitet života.

Finansijska sigurnost i organizacija ili klima i opušten život?

Upravo kombinacija ovih faktora određuje koje zemlje važe za najpoželjnije mjesto za život nakon završetka radnog vijeka.

Zanimljivo je da se među najbolje ocijenjenim evropskim zemljama nalaze i one koje nisu prve asocijacije kada se govori o penzionerskom životu.

Dok sjever Evrope prednjači po finansijskoj sigurnosti i organizaciji sistema, mediteranske države osvajaju penzionere načinom života, klimom i opuštenijom svakodnevicom.

(telegraf)