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Ovo su iznosi uvećanih penzija: Vlada Srpske definitivno odlučila

Autor:

Stevan Lulić
09.07.2026 10:48

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Foto: ATV

Vlada Republike Srpske definitivno je odlučila za koliko će vanredno povećane penzije za mjesec jul.

"Odlukom o vanrednom usklađivanju opšteg boda i penzija, Vlada Republike Srpske je uskladila opšti bod i penzije ostvarene do 31. jula 2026. godine tako da se povećavaju za 3,55%. Ukupno povećanje penzija ostvarenih u 2026. godini po osnovu redovnog i vanrednog usklađivanja iznosi 10%", potvrđeno je iz Vlade Srpske.

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U vezi s tim određeni su i iznosi najnižih penzija.

Po godinama radnog staža one će iznositi:

  • najniža penzija u Republici iznosi 361,75 KM
  • najniža penzija za 15 godina penzijskog staža i više iznosi 434,15 KM
  • najniža penzija za 20 godina penzijskog staža i više, a manje od 30 iznosi 506,52 KM
  • najniža penzija za 30 godina penzijskog staža i više, a manje od 40 iznosi 578,94 KM
  • najniža penzija za 40 godina penzijskog staža i više iznosi 723,70 KM.

Za povećanje milion i po mjesečno

Iznosi najniže penzije od 1. avgusta 2026. godine određeni su tako što su iznosi najniže penzije za juli 2026. godine povećani za navedeni procenat usklađivanja penzija, odnosno 3,55%.

"Osnovni razlog za donošenje ove odluke je poboljšanje materijalnog položaja najugroženije kategorije korisnika prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, odnosno korisnika kojima je iznos penzije određen po opštim propisima niži od najniže penzije, pa im se isplaćuje najniža penzija", kažu u Vladi Srpske.

Za povećanje penzija potrebna su dodatna sredstva u iznosu od oko milion i po KM mjesečno, odnosno oko 7.500.000,00 KM do kraja 2026. godine.

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Tagovi :

penzije

Penzioneri

Povećanje penzija

Vlada Republike Srpske

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