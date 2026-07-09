Faraonski projekat od 15 milijardi: Pretvaraju pustinju u plodne njive

Egipatski predsjednik Abdel Fatah El Sisi svečano je otvorio veliki poljoprivredni projekat "Nova Delta", čiji je glavni cilj pretvaranje ogromnih pustinjskih površina u plodno, obradivo zemljište.

Ovaj megaprojekat fokusiran je na masovan uzgoj pšenice kako bi se osigurala prehrambena nezavisnost zemlje, a očekuje se da će otvoriti više od dva miliona novih radnih mjesta.

Zvanični Kairo ovaj poduhvat, smješten zapadno od delte Nila, opisuje kao najveću melioraciju zemljišta u istoriji ove države.

Povećanje plodnog zemljišta za čak 15 odsto

Plan je da "Nova Delta" obuhvati oko 9.000 kvadratnih kilometara (2,2 miliona fedana), čime će se ukupne obradive površine Egipta povećati za neverovatnih 15 procenata.

U fokusu proizvodnje biće pšenica i kukuruz, ali i strateške izvozne kulture poput maslina i smokava.

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Smanjenje ogromnih računa za uvoz hrane iz inostranstva i zaustavljanje topljenja domaćih deviznih rezervi.

El Sisi je potvrdio da su dosadašnja ulaganja u projekat već dostigla oko 15,1 milijardu dolara (oko 800 milijardi egipatskih funti). Ovaj novac utrošen je na kompleksnu pripremu pustinjskog tla, izgradnju ogromnih silosa, industrijskih zona, te prateće saobraćajne infrastrukture koja povezuje pustinju sa dolinom Nila i pomorskim lukama.

Navodnjavanje kroz pustinjske kanale od 170 kilometara

Kako bi se pustinja natopila, izgrađen je fascinantan sistem navodnjavanja. Drenažna voda iz zapadne delte Nila prikuplja se i šalje u postrojenje za prečišćavanje "El Hamam" na obali Sredozemnog mora, gdje se dnevno preradi do 7,5 miliona kubnih metara vode. Nakon tretmana, voda se moćnim pumpama i kanalima dugim oko 170 kilometara potiskuje duboko prema pustinjskim poljima.

Vlada naglašava da je ovo jedini logičan odgovor na globalne prehrambene krize izazvane pandemijom i sukobom u Ukrajini. Ipak, projekat se suočava i sa kritikama ekologa koji upozoravaju na ogromnu potrošnju električne energije za pumpanje vode, kao i na činjenicu da se Egipat već godinama bori sa ozbiljnom nestašicom vode. Takođe, organizacije za ljudska prava kritikuju netransparentnost trošenja novca i veliku ulogu vojske u ovom ekonomskom sektoru.

Uprkos svim pritiscima, Egipat nastavlja sa realizacijom vizije koja bi mogla potpuno da promijeni kartu proizvodnje hrane na Bliskom istoku, prenose Vijesti.ba.