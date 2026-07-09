Šta će biti nakon septembra? Devet država pisalo EU zbog kontrola na granicama

Evropska unija suočava se s novim zahtjevom država članica koje upozoravaju da postojeći uslovi nisu dovoljni za potpuno nesmetanu primjenu novog Sistema ulaska i izlaska (Entry/Exit System – EES).

Zbog problema u prvim mjesecima primjene, devet evropskih zemalja zatražilo je od Evropske komisije da produži važenje posebnih mjera koje olakšavaju rad graničnih službi.

Kako prenosi Politiko, pozivajući se na zajedničko pismo od 7. jula, Belgija, Francuska, Njemačka, Grčka, Italija, Malta, Nizozemska, Portugal i Švicarska obratile su se evropskom povjereniku za unutrašnje poslove Magnusu Bruneru. U pismu navode da su dosadašnja iskustva pokazala "značajne poteškoće" u primjeni sistema, koje, kako ističu, ne bi trebalo potcijeniti.

Traže produženje nakon 6. septembra

Iako su ministri potvrdili podršku punoj primjeni Sistema ulaska i izlaska, od Evropske komisije traže da državama članicama omogući korištenje ugrađenog vanrednog mehanizma i nakon 6. septembra 2026. godine, kada bi ta mogućnost prema važećim pravilima trebala prestati važiti.

Auto-moto Stroga pravila u EU na snazi: Svaki novi auto od sada prati vozača

Taj mehanizam omogućava graničnim službama da u izuzetnim okolnostima privremeno obustave uzimanje otisaka prstiju i skeniranje lica putnika kako bi se smanjile gužve na graničnim prijelazima. Istovremeno, svi ulasci i izlasci iz šengenskog prostora i dalje se uredno evidentiraju.

U pismu se od Evropske komisije takođe traži da prije isteka postojećih pravila državama članicama dostavi pisane garancije da će ovaj mehanizam biti produžen.

Komisija poručuje da je u stalnom kontaktu sa državama

Glasnogovornik Evropske komisije Markus Lamert izjavio je da Komisija pozdravlja, kako je rekao, "izričitu predanost" ovih država punoj provedbi sistema EES i sistematskoj registraciji svih putnika koji nisu državljani Evropske unije.

Podsjetio je da postojeće zakonodavstvo već predviđa određeni stepen fleksibilnosti, uključujući mogućnost privremene obustave prikupljanja biometrijskih podataka tokom ljetnog perioda.

Dodao je i da Evropska komisija ostaje u "bliskom i konstruktivnom kontaktu" s nekoliko država članica koje se suočavaju s poteškoćama na pojedinim graničnim prelazima.

Auto-moto Da li radar može da slika sa zadnje strane? Evo šta kamera zaista vidi

Zahtjev devet država dolazi u trenutku kada aerodromi, aviokompanije i trajektni prevoznici upozoravaju da novi sistem tokom ljetne turističke sezone stvara duge redove i operativne poteškoće.

Predstavnici sektora smatraju da tehnički i operativni izazovi vjerovatno neće biti otklonjeni prije početka septembra.

Evropska komisija za sada nije signalizirala da planira produžiti postojeće mjere fleksibilnosti nakon 6. septembra niti šire suspendovati primjenu sistema EES, prenosi Oslobođenje.