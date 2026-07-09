Udovice bi mogle da izgube sve: Njemačka mijenja penzioni sistem iz korijena

Njemačka priprema jednu od najradikalnijih penzionih reformi u posljednjih nekoliko decenija, koja bi mogla fundamentalno da promeni finansijsku situaciju stotina hiljada budućih udovica i udovica.

Ekspertska komisija za penzionu reformu predlaže potpuno ukidanje tradicionalne udovičke penzije i uvođenje novog modela obavezne podele penzionih prava između supružnika, prenosi Biznisportal.

Prema početnim projekcijama, ova promjena bi mogla da smanji mjesečna primanja nekih preživjelih supružnika za čak 720 evra, što bi dugoročno, tokom dvadeset godina primanja penzije, moglo da rezultira gubitkom od više od 170.000 evra.

Novi sistem bi funkcionisao na način da bi se penzijski bodovi koje su supružnici zaradili tokom braka dijelili na jednake djelove.

Predložene izmjene mogle bi iz korjena da promijene finansijsku sigurnost budućih penzionera.

Na ovaj način, svaki supružnik bi imao svoju, nezavisnu penziju, bez obzira na to ko je od njih više zarađivao i uplaćivao više doprinosa tokom radnog vijeka.

Međutim, ključna i najkritičnija razlika u odnosu na trenutni model jeste to što u slučaju smrti jednog od supružnika više ne bi postojalo automatsko pravo na udovičku penziju, koja danas mnogim ljudima garantuje ekonomski opstanak u starosti.

Poređenja radi, prema važećem njemačkom zakonu, udovice i udovci imaju pravo da pored svoje lične penzije primaju i 55 odsto penzije preminulog supružnika.

Stručnjaci to ilustruju slikovitim primjerom: ako je preminuli muž primao penziju od 2.400 evra, a žena 800 evra, nakon njegove smrti ona sada prima ukupno 2.120 evra (800 evra sopstvene penzije i 1.320 evra udovičke penzije), piše Dnevno.hr

Prema predloženom modelu, nakon raspodele penzionih bodova, ona bi dobijala samo svoju preračunatu penziju od 1.400 evra, što znači da bi svakog meseca bila uskraćena za čak 720 evra.

Žene pod najvećim udarom

Analitičari upozoravaju da bi predloženi model bio pravedan i da bi odgovarao samo bračnim parovima koji su tokom cijelog života imali slične plate i približno jednake penzijske doprinose.

Najveći gubitnici reforme bili bi ljudi koji su radili skraćeno radno vrijeme ili su godinama bili van tržišta rada zbog odgajanja djece ili brige o članovima porodice, a statistički gledano, žene su najčešće u ovoj kategoriji.

Iako konačna odluka o ukidanju udovičke penzije još nije zvanično donijeta, nemački politički krugovi već se prepiru oko ovog osjetljivog pitanja.

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Političari pokušavaju da umire javnost najavama da će postojeći penzioneri, kao i već bračni parovi, na kraju biti pravno zaštićeni, ali u ovom trenutku još uvijek nije poznato kako bi se ova prelazna zaštita sprovela u praksi.

Zbog snažne reakcije javnosti, neki stručnjaci već predlažu kompromisna riješenja koja bi zadržala pravo na udovičku penziju barem za one koji su imali dokazane prekide u radnom vijeku zbog porodičnih obaveza.

Očekuje se da će Komisija za reformu penzija zvanično predstaviti svoje konačne preporuke 2026. godine, nakon čega će nemačka vlada donijeti konačnu pravnu odluku o sudbini ovog osiguranja za starost.