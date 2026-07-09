Plata preko 2.000 evra: Ovo je najplaćeniji posao u Hrvatskoj

Najveća prosječna mjesečna neto plata u Hrvatskoj prošle godine obračunata je zaposlenima u djelatnosti telekomunikacija, u iznosu od 2.023 evra.

To je za 54,8 odsto više od prosječne mjesečne neto plate obračunate zaposlenima kod svih preduzetnika u Republici Hrvatskoj, pokazala je analiza Finansijske agencije (Fina).

Za 1.078.579 zaposlenih (prema satima rada) u 2025. godini kod 166.052 preduzetnika, obveznika poreza na dobit, bez finansijskih institucija, obračunata je prosječna mjesečna neto plata od 1.307 evra, što je povećanje od 10,5 odsto u odnosu na prethodnu godinu kada je iznosila 1.182 evra, izvestila je Fina.

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Analiza Fine pokazuje da su u 2025. najvišu prosječnu mjesečnu neto platu obračunatu u 2025. godini imali zaposleni u oblasti djelatnosti telekomunikacija u iznosu od 2.023 evra, što je za 7,2 odsto više u odnosu na prethodnu godinu, a 54,8 odsto više od prosječne mjesečne neto plate obračunate za zaposlene u svim preduzećima u Hrvatskoj.

Prošle godine je u djelatnosti telekomunikacija bilo zaposleno 47.942 radnika kod 8.399 preduzetnika.

Po visini prosječne plate, sa 1.905 evra, slijedi javna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje, što je za 45,7 odsto više od proseka Hrvatske, a 17,3 odsto više od prosjeka iz 2024. godini.

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Zaposleni u djelatnosti snabdijevanja električnom energijom, gasom, parom i klimatizaciji imali su za 30,4 odsto veću platu od ukupnog prosjeka, odnosno 1.704 evra, a zaposlenima u finansijskim i djelatnostima osiguranja obračunata je prosječna plata od 1.659 evra ili 26,9 odsto veća plata u odnosu na prosjek za cijelu Hrvatsku.

Finina analiza prosječnih mjesečnih neto obračunatih plata po oblastima djelatnosti pokazala je da su preduzetnici u tri djelatnosti - prerađivačkoj industriji, trgovini i građevinarstvu - imali 52,6 odsto svih zaposlenih lica, pri čemu u djelatnosti građevinarstva zaposleni za svoj rad dobijaju prosječne mjesečne neto plate manje od prosjeka preduzetnika u Hrvatskoj.

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Prosječna mjesečna neto plata u građevinarstvu, koje je prošle godine zapošljavalo 133.835 radnika, iznosila je 1.109 evra, u trgovini koja je zapošljavala 197.253 lica, prosječna plata bila je 1.320 evra, a u prerađivačkoj industriji u kojoj je prošle godine bilo zaposleno 235.749 radnika, prosjek plate bio je 1.349 evra.

Pritom su u odnosu na prošlu godinu sve tri djelatnosti zabilježile rast prosječnih plata – u prerađivačkoj industriji od 11,6 odsto, u građevinarstvu od 8,7 odsto, dok su plate u trgovini na veliko i malo porasle za 10,8 odsto u odnosu na prethodnu godinu, prenosi "Poslovni".