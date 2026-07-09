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Dodik uporedio napad na Starobeljsk sa NATO bombardovanjem Srpske i Srbije

Autor:

ATV redakcija
09.07.2026 09:51

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Предсједник СНСД-а Милорад Додик
Foto: ATV

Predsjednik Milorad Dodik je u intervjuu za RIA Novosti uporedio napad ukrajinskih oružanih snaga na Starobeljsk sa NATO bombardovanjem Republike Srpske 1995. i Savezne Republike Jugoslavije 1999. godine.

Dodik je naveo da Zapad ne osuđuje napad ukrajinskih oružanih snaga, niti ga doživljava kao ratni zločin, brutalno masovno ubistvo ili zločin protiv čovječnosti.

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"Prije 30 godina bilo je prihvatljivo ubijati Srbe, bacati bombe sa osiromašenim uranijumom, a sada je vjerovatno prihvatljivo i ubijati Ruse, i tako oni gledaju na svijet. U to ne sumnjam", naglasio je Dodik.

Dodik je istakao da Republika Srpska želi da Rusija pobijedi u specijalnoj vojnoj operaciji u Ukrajini.

"Vjerujemo da je vojna operacija opravdana", rekao je Dodik.

Napomenuo je da su Srbi, kada je cijela Evropa pokušavala da izgradi svoju politiku na rusofobiji, "ostali jedini iskreni i važni prijatelji u ovom dijelu svijeta za Rusku federaciju".

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"Evropska elita se trenutno nalazi u velikoj krizi. Vjerujemo da će, kada u Ukrajini dođe mir, razlozi za njihovo jedinstvo nestati. Prije specijalne vojne operacije bili su podijeljeni. Bilo je jasno da ni Evropska unija ni NATO ne funkcionišu onako kako su nam ih godinama prikazivali", rekao je Dodik.

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Tagovi :

Milorad Dodik

NATO

udar na Starobeljski

Rusija

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