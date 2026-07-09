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Stigli prvi zahtjevi za povrat PDV-a: ''Falični'' su

Autor:

ATV redakcija
09.07.2026 10:25

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Стигли први захтјеви за поврат ПДВ-а: ''Фалични'' су
Foto: Pixabay

Predaja zahtjeva za povrat PDV-a na prvu kupljenu nekretninu u BiH počela je juče, u srijedu, 8. jula, kada je Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) BiH zaprimila dva zahtjeva i nijedan nije potpun, potvrđeno je iz UIO BiH.

"Oba zahtjeva bila su sa nepotpunom dokumentacijom", rečeno je iz UIO BiH za "Nezavisne novine".

Prijem zahtjeva za povrat PDV-a počeo je u regionalnim centrima Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH, prema sjedištu prodavca, u Banjaluci, Sarajevu, Tuzli i Mostaru, a rok za predaju dokumentacije je do kraja ove godine.

Ko i pod kojim uslovima ima pravo na povrat PDV-a, kao i koja dokumentacija je potrebna pročitajte na linku u nastavku.

илу-новац-01052026

Društvo

Pročitajte kompletan Pravilnik za povrat PDV-a

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Pravo na povrat PDV-a

Povrat PDV-a za nekretninu

Pravilnik za povrat PDV-a

UIO BiH

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