Stigli prvi zahtjevi za povrat PDV-a: ''Falični'' su

Predaja zahtjeva za povrat PDV-a na prvu kupljenu nekretninu u BiH počela je juče, u srijedu, 8. jula, kada je Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) BiH zaprimila dva zahtjeva i nijedan nije potpun, potvrđeno je iz UIO BiH.

"Oba zahtjeva bila su sa nepotpunom dokumentacijom", rečeno je iz UIO BiH za "Nezavisne novine".

Prijem zahtjeva za povrat PDV-a počeo je u regionalnim centrima Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH, prema sjedištu prodavca, u Banjaluci, Sarajevu, Tuzli i Mostaru, a rok za predaju dokumentacije je do kraja ove godine.

Ko i pod kojim uslovima ima pravo na povrat PDV-a, kao i koja dokumentacija je potrebna pročitajte na linku u nastavku.