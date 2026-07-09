Jeziva infekcija "odnijela" dječaku noge: Počelo temperaturom, pa preraslo u sepsu

Jedna majka odlučila je da podijeli potresnu priču i fotografije svog sina kako bi upozorila roditelje širom svijeta koliko bakterijska infekcija streptokoka grupe A (Strep A), koju većina djece preleži sa blagim simptomima, u rijetkim slučajevima može biti opasna po život.

U decembru je njen tada trogodišnji sin Rajan dobio temperaturu. Isprva je sve ličilo na uobičajenu prehladu, ali je majka Džesika Karni ubrzo primijetila da nešto ozbiljno nije u redu. Dječak je postao izrazito malaksao, tijelo mu je bilo potpuno mlitavo, a na koži se pojavio osip koji nije blijedio pri pritisku. Odmah ga je odvela u bolnicu, gdje je ustanovljena infekcija koja je za nekoliko sati postala smrtonosna.

Srce mu je stalo, ljekari ga oživljavali 10 minuta

Kod malog Rajana česta bakterija Strep A probila je u krvotok i brzo prerasla u sepsu – teško trovanje organizma, što je dovelo do septičkog šoka, otkazivanja više organa i ozbiljnog poremećaja zgrušavanja krvi. Tokom lavovske borbe za život, dječak je doživio i srčani zastoj.

„Punih mjesec dana svakog dana slušala sam iste riječi: 'Žao nam je, srce mu je stalo, radimo reanimaciju.' Gledala sam kako mi oživljavaju dijete, vrištala sam i molila ih da ne prestaju. Poslije deset minuta čula sam rečenicu koju nikada neću zaboraviti: 'Uspjeli smo da ga vratimo'“, ispričala je majka.

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Iako je Rajan pobijedio infekciju, sepsa je izazvala trajna i teška oštećenja tkiva i krvnih sudova, zbog čega su ljekari bili prinuđeni da mu amputiraju obje noge kako bi mu spasili život.

Simptomi i "crvene zastavice" koje ne smijete ignorisati

Niki Jurkuc, stručnjak za prvu pomoć iz organizacije Tiny Hearts Education, upozorava da Strep A postaje ekstremno opasna kada dospje u krv, mozak ili srce. Roditelji moraju hitno reagovati i potražiti ljekarsku pomoć ukoliko dijete, uz temperaturu višu od 38 stepeni, razvije sljedeće simptome:

Izraženu malaksalost ili neuobičajenu pospanost i mlitavost tijela,

Jake bolove u mišićima ili osjetljivost na dodir,

Osip koji ne blijedi kada ga pritisnete čašom ili prstom,

Crvenilo oko neke ranice koje se brzo širi,

Otežano disanje ili konfuziju.

Rajan danas ima četiri godine. I pored teške sudbine, on je isti onaj mali borac koji sada uči da hoda i sve radi ispočetka pomoću svojih proteza. Njegova majka je nedavno objavila video-snimak na kojem hrabri dječak već trči i šutira loptu, pokazujući nevjerovatnu volju za životom, prenosi Ju Mama.