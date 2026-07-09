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Jeziva infekcija "odnijela" dječaku noge: Počelo temperaturom, pa preraslo u sepsu

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ATV redakcija
09.07.2026 11:12

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Дјечак у болници з бог тешке инфекције
Foto: Screenshot/Instagram

Jedna majka odlučila je da podijeli potresnu priču i fotografije svog sina kako bi upozorila roditelje širom svijeta koliko bakterijska infekcija streptokoka grupe A (Strep A), koju većina djece preleži sa blagim simptomima, u rijetkim slučajevima može biti opasna po život.

U decembru je njen tada trogodišnji sin Rajan dobio temperaturu. Isprva je sve ličilo na uobičajenu prehladu, ali je majka Džesika Karni ubrzo primijetila da nešto ozbiljno nije u redu. Dječak je postao izrazito malaksao, tijelo mu je bilo potpuno mlitavo, a na koži se pojavio osip koji nije blijedio pri pritisku. Odmah ga je odvela u bolnicu, gdje je ustanovljena infekcija koja je za nekoliko sati postala smrtonosna.

Srce mu je stalo, ljekari ga oživljavali 10 minuta

Kod malog Rajana česta bakterija Strep A probila je u krvotok i brzo prerasla u sepsu – teško trovanje organizma, što je dovelo do septičkog šoka, otkazivanja više organa i ozbiljnog poremećaja zgrušavanja krvi. Tokom lavovske borbe za život, dječak je doživio i srčani zastoj.

„Punih mjesec dana svakog dana slušala sam iste riječi: 'Žao nam je, srce mu je stalo, radimo reanimaciju.' Gledala sam kako mi oživljavaju dijete, vrištala sam i molila ih da ne prestaju. Poslije deset minuta čula sam rečenicu koju nikada neću zaboraviti: 'Uspjeli smo da ga vratimo'“, ispričala je majka.

Беба

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Iako je Rajan pobijedio infekciju, sepsa je izazvala trajna i teška oštećenja tkiva i krvnih sudova, zbog čega su ljekari bili prinuđeni da mu amputiraju obje noge kako bi mu spasili život.

Simptomi i "crvene zastavice" koje ne smijete ignorisati

Niki Jurkuc, stručnjak za prvu pomoć iz organizacije Tiny Hearts Education, upozorava da Strep A postaje ekstremno opasna kada dospje u krv, mozak ili srce. Roditelji moraju hitno reagovati i potražiti ljekarsku pomoć ukoliko dijete, uz temperaturu višu od 38 stepeni, razvije sljedeće simptome:

  • Izraženu malaksalost ili neuobičajenu pospanost i mlitavost tijela,
  • Jake bolove u mišićima ili osjetljivost na dodir,
  • Osip koji ne blijedi kada ga pritisnete čašom ili prstom,
  • Crvenilo oko neke ranice koje se brzo širi,
  • Otežano disanje ili konfuziju.

Rajan danas ima četiri godine. I pored teške sudbine, on je isti onaj mali borac koji sada uči da hoda i sve radi ispočetka pomoću svojih proteza. Njegova majka je nedavno objavila video-snimak na kojem hrabri dječak već trči i šutira loptu, pokazujući nevjerovatnu volju za životom, prenosi Ju Mama.

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Tagovi :

infekcija

Dječak

amputacija noge

životne priče

Bolest

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