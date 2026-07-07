Ne odlažite menstrualni ciklus zbog ljetovanja: "To je ozbiljno ugrožavanje zdravlja"

Uzimanje hormonske terapije za odlaganje menstrualnog ciklusa zbog ljetovanja može biti opasno po zdravlje upozorio je ginekolog Vanja Milošević u razgovoru za TV Prva.

Mnoge žene pomisle na hormonske pilule za odlaganje ciklusa kako ne bi menstruaciju imale na moru da bez smetnji mogu na plažu i na kupanje. Ipak, ove tablete i nisu toliko bezazlene, posebno ako se uzimaju bez saglasnosti ljekara.

"Svaki lijek, a posebno hormonska terapija jer su tu preparati koji imaju vještačke hormone su opasno, to je ozbiljno ugrožavanje zdravlja", rekao je ginekolog Vanja Milošević.

On je skrenuo pažnju na to da žene prije poslušaju savjet poznanika ili vještačke inteligencije nego ljekara i da često posegnu za ovim rješenjem.

"U razgovoru poslije sa pacijentima koje imaju probleme koji će se javiti nakon upotrebe ove neprimjerene terapije su poremećaj menstrualnog ciklusa i kada objasnite da je to uzročno posljedično zbog toga što su uradile prije par mjeseci one kažu da nisu imale pravu informaciju jer pacijentkinje moraju da imaju pravu informaciju o tome šta piju, da li to i kako može ugroziti zdravlje i šta zbog toga raditi", objasnio je dr Milošević.

Ističe da je bolje preskočiti par dana kupanja nego ozbiljno naškoditi zdravlju.

"Čak i da se kupate kada imate ciklus, to nije tako opasno, mnogo je ozbiljnije ugrožavanje zdravlja i uzimanje hormonskih pilula za odlaganje ciklusa bez preporuke ljekara".

Posebno skreće pažnju ženama koje imaju već neke hronične bolesti, trombofiliju, akutna oboljenja srca, ali i pušačima ili gojaznim osobama, jer je za njih hormonska terapija posebno opasna.

Posljedice uzimanja pilula za odlaganje ciklusa

Govoreći o posljedicama koje može da izazove korišćenje hormonske terapije odnosno pilula za odlaganje menstrualnog ciklusa ginekolog Vanja Milošević je rekao da gotovo sigurno dolazi do nekog poremećaja ciklusa nakon upotrebe.

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"Desiće se neki poremećaj ciklusa sigurno, da li je sad bitnije da se ne kupate par dana ili da godinama imate problem sa menstruacijom? Ti lijekovi moraju da idu uz saglasnost ljekara, ali došli smo do toga da skoro slobodnom voljom možete da kupite. Apelujem da hormonska terapija mora da ide uz recept ljekara", istakao je on.

Kako je objasnio štetno je jer su u pitanju i sintetički hormoni i mnogo je jači uticaj od prirodnog.

"Ako u jednoj tableti imate nešto što je 200 puta jače od prirodnog hormona posljedice su dugoročne poremećaja ciklusa. Kada je riječ o kratkoročnim, to su nadimanje, bol u glavi, promjena krvarenja, ali mnogo opasnije su dugoročne posljedice, mladi misle da im se to neće desiti", rekao je dr Milošević.

(RTS)