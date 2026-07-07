Pokušao pobijediti starenje - otkrio neizlječivu bolest: Moj želudac jede sam sebe

Američki tehnološki preduzetnik i biohaker Brajan Džonson, koji je širom svijeta postao poznat po projektu "Blueprint" i ulaganjima od oko dva miliona dolara godišnje u usporavanje procesa starenja, saopštio je da mu je dijagnostikovan autoimuni gastritis (AIG), hronična i za sada neizlječiva bolest želuca.

Džonson (48) je naveo da je bolest vjerovatno bila prisutna više od deset godina, ali da je ostala neprepoznata uprkos brojnim ljekarskim pregledima i redovnim laboratorijskim analizama.

Vijest je podijelio na društvenim mrežama, ističući da ga je dijagnoza iznenadila, ali i da ga neće spriječiti u potrazi za novim metodama liječenja.

"Moj želudac jede sam sebe"

"Imam autoimunu bolest. Moj želudac jede sam sebe", napisao je Džonson, objašnjavajući da kod autoimunog gastritisa imuni sistem greškom napada ćelije želuca odgovorne za proizvodnju želučane kiseline i apsorpciju važnih nutrijenata.

Prema medicinskim podacima, ovo oboljenje pogađa između dva i pet odsto populacije, ali se često otkriva tek u kasnijim fazama jer su simptomi u početku blagi ili potpuno izostanu.

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Bolest može dovesti do ozbiljnog nedostatka vitamina B12 i gvožđa, teške anemije, neuroloških poremećaja, a dugoročno povećava i rizik od razvoja raka želuca.

Godinama ignorisan manjak gvožđa

Džonson je otkrio da je godinama imao izrazito nizak nivo feritina, pokazatelja zaliha gvožđa u organizmu, ali su ljekari taj nalaz pripisivali njegovoj veganskoj ishrani, intenzivnom vježbanju i čestim odlascima u saunu.

Tek nakon što je ove godine promijenio kompletan medicinski tim, ljekari su detaljnije istražili uzrok problema. Nakon što je kolonoskopijom isključeno unutrašnje krvarenje, dodatne analize krvi pokazale su nivo antitijela višestruko iznad normale, dok je biopsija želuca potvrdila rani stadijum autoimunog gastritisa.

Džonson tvrdi da bolest vjerovatno nikada ne bi bila otkrivena da se ljekari nisu odlučili na biopsiju, jer tokom endoskopskog pregleda nije bilo vidljivih promjena na sluznici želuca.

Bolest povezana s drugim autoimunim poremećajima

Milijarder je otkrio i da od 21. godine boluje od hipotireoze, autoimunog poremećaja štitne žlijezde, koji se često javlja zajedno s autoimunim gastritisom.

Smatra da su dugogodišnji stres, loša ishrana u mladosti i izuzetno naporan period izgradnje poslovne karijere mogli doprinijeti razvoju bolesti.

Iako savremena medicina autoimuni gastritis smatra hroničnim i neizlječivim oboljenjem, Džonson ne planira da odustane od pokušaja pronalaska terapije.

Najavio je formiranje posebnog istraživačkog tima koji će analizirati mogućnosti primjene vještačke inteligencije, personalizovane medicine i novih genetskih tehnologija u liječenju ove bolesti.

Pozvao ljude da ne zanemaruju signale organizma

Na kraju svoje objave Džonson je uputio apel javnosti da ne zanemaruje ni najmanje promjene u zdravstvenom stanju, naglašavajući da odsustvo simptoma ne znači nužno i dobro zdravlje.

Istakao je da je njegovo iskustvo pokazalo koliko ozbiljna bolest može ostati skrivena godinama, čak i kod osobe koja se podvrgava najdetaljnijim zdravstvenim pregledima.

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"U eri vještačke inteligencije i prilagođenog DNK-a nijedno stanje ne bi trebalo unaprijed proglasiti neizlječivim samo zato što ga još niko nije pokušao liječiti savremenim tehnologijama", poručio je Džonson, dodajući da zdravlje ostaje najvrjedniji resurs koji čovjek posjeduje, navodi "Indeks".