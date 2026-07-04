OPREZ: Ova voda može biti opasna po zdravlje

Najnovija upozorenja stručnjaka za sigurnost hrane i sanitarnih inspektora ukazuju na to da potrošači često nesvjesno prave ozbiljnu pogrešku koja može imati posljedice po zdravlje.

Riječ je o kupovini flaširane vode koja je bila izložena direktnom suncu u rashladnim vitrinama ili na paletama ispred prodajnih mjesta.

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Ono što na prvi pogled izgleda kao osvježenje, u takvim uslovima može postati potencijalna zdravstvena opasnost.

Stručnjaci upozoravaju da nepravilno skladištenje ambalaže na visokim uličnim temperaturama pokreće hemijske procese unutar plastike, zbog čega je važno obratiti pozornost na uvjete u kojima se voda prodaje i čuva.

Većina komercijalne flaširane vode pakovana je u PET ambalažu (polietilen tereftalat). Iako se ova plastika smatra sigurnom za upotrebu, to vrijedi samo pod uslovima pravilnog skladištenja – na tamnom, suvom i hladnom mjestu, kako je i naznačeno na deklaracijama proizvoda.

Problem nastaje kada su boce izložene visokim temperaturama i sunčevom zračenju, što je česta pojava na ulicama tokom ljeta, piše "Kurir".

Ulični uslovi i efekt ‘staklenika’

U praksi, posebno u urbanim sredinama, rashladne vitrine i palete s vodom često se ostavljaju izvan zatvorenih prostora zbog nedostatka mjesta unutar kioska. Tako su boce direktno izložene suncu tokom cijelog dana.

U hladnjacima sa staklenim vratima, koji su takođe obasjani suncem, stvara se efekt staklenika. U takvim uslovima temperatura unutar boce može dostići i više od 60 stepeni Celzijusa, što mijenja strukturu plastike i same tečnosti.

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Stručnjaci upozoravaju da se pri izlaganju PET ambalaže ekstremnoj toploti i UV zračenju plastika počinje razgrađivati na molekularnom nivou.

Tokom tog procesa mogu se oslobađati hemijski sastavi poput bisfenola A (BPA), antimona i ftalata, koji iz stijenki boce prelaze u vodu. Ove materije spadaju u grupu endokrinih disruptora, što znači da mogu imitirati prirodne hormone u tijelu i potencijalno narušiti rad štitne žlijezde i metabolizma.

Dodatni rizik predstavljaju i kiosci čiji rashladni uređaji, zbog opterećenja mreže ili visokih vanjskih temperatura, ne uspijevaju postići odgovarajući nivo hlađenja. U takvim slučajevima kupcima se prodaje voda koja se naizgled čini hladnom, ali je zapravo prethodno dugo stajala na visokim temperaturama prije hlađenja.

Moguće zdravstvene posljedice

Stručnjaci navode da konzumacija vode koja je bila izložena pregrijavanju i potencijalnoj kontaminaciji mikroplastikom i hemijskim nusproduktima može izazvati: mučninu, želučane tegobe i glavobolje.

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Dugoročno, redovna konzumacija takve vode može imati negativan učinak na jetru i bubrege. Osim hemijskog onečišćenja, nepravilno skladištenje vode povećava i rizik od mikrobiološke kontaminacije.

Iako prirodna mineralna i izvorska voda sadrži minimalan i zakonski dozvoljen broj mikroorganizama, visoke temperature stvaraju idealne uslove za njihov ubrzani rast.

Kada boca stoji na temperaturama iznad 40 stepeni, postaje pogodna sredina za brzo razmnožavanje bakterija. Situacija postaje još opasnija ako se boca koja je već bila izložena toploti otvori, popije dio sadržaja i zatim ostavi u vrućem automobilu ili torbi. Bakterije iz sline tada ulaze u tečnost i u toplim uslovima se brzo razmnožavaju.

U samo nekoliko sati takva voda može postati mikrobiološki nesigurna te potencijalno izazvati crijevne infekcije, trovanje i dehidraciju.

Kako prepoznati “pregrijanu” vodu?

Potrošači mogu obratiti pažnju na nekoliko znakova koji ukazuju da je voda bila nepravilno skladištena: Prvi znak je deformacija boce. Ako je boca naduvana ili joj je dno zaobljeno i nestabilno, to može ukazivati na izloženost visokim temperaturama i oslobađanje plinova.

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Drugi znak je promjena mirisa ili okusa. Ako voda ima neugodan miris plastike ili hemikalija, odnosno bljutav okus, preporučuje se prestanak konzumacije. Takođe se navodi da kondenzacija unutar zatvorene boce može upućivati na nagle temperaturne promjene koje su uticale na sadržaj.

Stručnjaci savjetuju da se flaširana voda tokom vrućih mjeseci kupuje u klimatizovanim supermarketima i hipermarketima, gdje se roba skladišti u kontrolisanim uslovima i ne izlaže suncu. U takvim objektima proizvodi se premještaju direktno iz rashladnih skladišta, bez dugotrajnog stajanja na otvorenom. Ako je kupovina na kiosku neizbježna, preporučuje se biranje boca koje se nalaze dublje u hladnjaku, zaštićene od direktnog sunčevog svjetla.

Nakon kupovine, voda se ne bi smjela ostavljati u automobilu jer se unutrašnjost vozila na suncu može zagrijati na više od 60 stepeni u samo pola sata. Umjesto toga, preporučuje se držanje vode u hladu ili u termo torbama koje smanjuju izloženost toploti i UV zračenju.