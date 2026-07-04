Logo

Mislili ste da vam tehnologija kvari samo vid? Telefon vas trajno deformiše

Autor:

ATV redakcija
04.07.2026 17:08

Komentari:

0
Телефон
Foto: Pexels/Photo by JÉSHOOTS

Kada brinemo o efektima koje vrijeme provedeno ispred ekrana može imati na nas, skloni smo da se fokusiramo na um.

Ali nedavno sam pogledao dolje i primijetio malu žuljevitu izbočinu na malom prstu. Nalazi se tačno na mjestu gdje držim telefon. To me je navelo na razmišljanje: šta moj telefon radi ostatku mog tijela?

Pozvao sam stručnjake da saznam. Odgovor - možda ste ovo i predvidjeli - nije nimalo ohrabrujući.

Najnovija naučna istraživanja ukazuju na to da vaš telefon i njegovi digitalni saradnici mogu mijenjati oblik vašeg vrata, oštetiti vaš vid, uticati na vaše motoričke sposobnosti i smanjiti snagu mišića. Ljudi su čak zabrinuti da naši životi vođeni tehnologijom uzrokuju više bora, a neki od ovih fizičkih problema mogli bi zauzvrat dovesti do kognitivnog pada ili drugih ozbiljnijih oboljenja.

Srećom, ako ne želite da tehnologija uništi vaše tijelo, postoji nekoliko stvari koje možete učiniti povodom toga.

Deformisane kičme

Ako ovo čitate na telefonu, vjerovatno naginjete glavu da biste pogledali dolje. Ovaj „položaj glave nagnute unaprijed“ može da izvrši pritisak na vrat i do nevjerovatnih 27 kilograma. Vremenom to može oštetiti diskove u kičmi, degenerisati zglobove i mišiće, pa čak i smanjiti kapacitet pluća. Ova pojava već ima i svoj zvanični nadimak: „tehnološki vrat“. Takođe, ona može trajno promijeniti izgled vašeg tijela.

Марк Бернс у Братунцу

Republika Srpska

Kaluža: Dolazak Trampovog savjetnika u Bratunac potvrda da je Americi važno da čuje srpsku stranu

Posebne vježbe mogu pomoći u rješavanju ovog problema, ali postoje i jednostavnije promjene koje možete početi primjenjivati odmah: podignite telefon više. Postavite ekran u visini očiju, idealno na udaljenosti dužine ruke od lica. Neki stručnjaci kažu da pauze ispred ekrana mogu dramatično pomoći. Pokušajte da pravite pauzu od 20 minuta svakih pola sata.

Iritirana koža i naborani vratovi

Nedavno se pojavila nova zabrinutost – da li konstantno gledanje u telefon izaziva bore na vratu? Stručnjaci objašnjavaju da ponavljajući stres zaista izaziva bore, tako da bi naginjanje naprijed i stalno savijanje vrata moglo biti ozbiljan problem. Ipak, savjetuje se da ne nasjedate na specijalne kreme za „tehnološki vrat“ koje se prodaju na mreži.

Međutim, postoje i drugi problemi sa kožom o kojima treba brinuti, posebno za ljubitelje pametnih satova koji ih nikada ne skidaju. Tamno i vlažno okruženje ispod vašeg sata je odlično za razvoj gljivica, tako da možete dobiti iritaciju ili čak ekcem. Pošto ovo oštećuje kožnu barijeru, to može dovesti i do preosjetljivosti na materijale u samim uređajima, uključujući nikl, gumu, lateks i akrilate.

Rješenje je jednostavno: češće skidajte pametni sat i perite kožu.

Slabljenje vida

Stope kratkovidosti naglo rastu već decenijama, a lako je okriviti tehnologiju. Ipak, istraživanja pokazuju da veza između kratkovidosti i samog gledanja u ekran izbliza nije tako direktna kako se mislilo.

Нокиа

Nauka i tehnologija

Legendarna Nokia dobija vještačku inteligenciju, ali postoji velika caka

Studije su otkrile nešto drugo: vrijeme provedeno napolju ima ključni zaštitni efekat. Jaka svjetlost spolja stimuliše oslobađanje dopamina iz mrežnjače, što pozitivno utiče na razvoj očiju. Pošto nas tehnologija zatvara u kuće, uređaji imaju indirektan, ali veoma negativan uticaj na naše oči.

Rješenje je jednostavno - morate provoditi više vremena napolju.

Slabe ruke

Snaga stiska se sve više prepoznaje kao ključni pokazatelj vašeg cjelokupnog zdravlja. Jedna šokantna studija je otkrila da jačina stiska bolje predviđa ranu smrt čak i od krvnog pritiska. Pad ove snage je uočljiv u mnogim zemljama, posebno među mlađim ljudima.

Prelazak na sjedeći rad zasnovan na računarima dramatično doprinosi smanjenju fizičke kondicije, što direktno utiče na snagu šake. Trebalo bi da budete u stanju da stisnete tenisku lopticu što jače možete i da je zadržite 15 do 30 sekundi. Ako ne možete, vrijeme je za posebne vježbe za zglobove i odlazak u teretanu kako biste poboljšali opštu kondiciju.

Koordinacija oko-ruka

Izgleda da tehnologija značajno utiče na motoričke vještine, koje povezuju um i tijelo radi preciznih pokreta. Ona vas možda čini boljim u klikanju i prevlačenju prstom po ekranu, ali kada se pogleda širi razvoj fine motorike, dokazi ukazuju na izrazito negativan efekat.

Istraživanja pokazuju jasnu vezu između više vremena provedenog ispred ekrana i lošijih motoričkih sposobnosti, što dovodi do slabijeg kognitivnog razvoja.

Временска прогноза, вријеме

Društvo

Šta nas čeka nakon ljetnog ''prženja'': Objavljen dugoročna prognoza

Savjet stručnjaka je da svjesno uvodite praktične aktivnosti u svakodnevni život. Dugotrajni praktični zadaci poput pripreme obroka, obrade drveta, sviranja nekog instrumenta ili čak običnog pisanja rukom na papiru mogu spasiti stvar. Čak i ako su efekti suptilni na individualnom nivou, kroz generacije govorimo o potencijalnom zaglupljivanju društva i nemogućnosti razmišljanja u stvarnosti, jer su ruke centralna tačka kontakta koju imamo sa svijetom, prenosi Bi-bi-si.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Mobilni telefon

Oči

tehnologija

zdravlje

Komentari (0)

Pročitajte više

Градишка граница

Auto-moto

Vozače zbunile nove tablice: Smije li se s njima ulaziti u BiH

1 h

0
телефон Нокиа

Nauka i tehnologija

Legendarna Nokia dobija vještačku inteligenciju, ali postoji velika caka

1 h

0
Новак Ђоковић из Србије враћа лопту Стефаносу Циципасу из Грчке у њиховом мечу другог кола мушког сингла на Вимблдону у тенису у Лондону, сриједа, 1. јул 2026.

Tenis

Poznato kada Đoković izlazi na megdan Safijulinu

2 h

0
Марк Бернс у Братунцу

Republika Srpska

Kaluža: Dolazak Trampovog savjetnika u Bratunac potvrda da je Americi važno da čuje srpsku stranu

1 h

0

Više iz rubrike

Маслиново уље у здјелици

Zdravlje

Maslinovo ulje je jedna od najzdravijih namirnica: Da li može pomoći pri mršavljenju?

21 h

0
Болница преглед

Zdravlje

Ignorisala jedan simptom misleći da je u pitanju stres: Sa 28 godina saznala da ima tumor

23 h

0
Вјежбање током великих врућина: Како правилно одрадити тренинг?

Zdravlje

Vježbanje tokom velikih vrućina: Kako pravilno odraditi trening?

1 d

0
Старац положио руку на дрену штаку.

Zdravlje

Čovjek koji je živio 104 godine otkrio tajnu dugovječnosti: Ovu biljku je jeo svakog dana

1 d

1

  • Najnovije

18

52

Taksi bluz: Od propalog dramaturga do slučajnog heroja

18

47

Nova mapa potpuno razbjesnila Hrvate

18

24

Vjerovali ili ne: Britanskim političarima sad smetaju Maša i Medvjed

18

14

Stroj smrti: Vraća se zloglasna Jedinica 121

18

03

Medvedev: Zauzimanje Konstantinovke važna etapa u oslobađanju Donbasa

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima