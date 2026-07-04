Mislili ste da vam tehnologija kvari samo vid? Telefon vas trajno deformiše

Kada brinemo o efektima koje vrijeme provedeno ispred ekrana može imati na nas, skloni smo da se fokusiramo na um.

Ali nedavno sam pogledao dolje i primijetio malu žuljevitu izbočinu na malom prstu. Nalazi se tačno na mjestu gdje držim telefon. To me je navelo na razmišljanje: šta moj telefon radi ostatku mog tijela?

Pozvao sam stručnjake da saznam. Odgovor - možda ste ovo i predvidjeli - nije nimalo ohrabrujući.

Najnovija naučna istraživanja ukazuju na to da vaš telefon i njegovi digitalni saradnici mogu mijenjati oblik vašeg vrata, oštetiti vaš vid, uticati na vaše motoričke sposobnosti i smanjiti snagu mišića. Ljudi su čak zabrinuti da naši životi vođeni tehnologijom uzrokuju više bora, a neki od ovih fizičkih problema mogli bi zauzvrat dovesti do kognitivnog pada ili drugih ozbiljnijih oboljenja.

Srećom, ako ne želite da tehnologija uništi vaše tijelo, postoji nekoliko stvari koje možete učiniti povodom toga.

Deformisane kičme

Ako ovo čitate na telefonu, vjerovatno naginjete glavu da biste pogledali dolje. Ovaj „položaj glave nagnute unaprijed“ može da izvrši pritisak na vrat i do nevjerovatnih 27 kilograma. Vremenom to može oštetiti diskove u kičmi, degenerisati zglobove i mišiće, pa čak i smanjiti kapacitet pluća. Ova pojava već ima i svoj zvanični nadimak: „tehnološki vrat“. Takođe, ona može trajno promijeniti izgled vašeg tijela.

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Posebne vježbe mogu pomoći u rješavanju ovog problema, ali postoje i jednostavnije promjene koje možete početi primjenjivati odmah: podignite telefon više. Postavite ekran u visini očiju, idealno na udaljenosti dužine ruke od lica. Neki stručnjaci kažu da pauze ispred ekrana mogu dramatično pomoći. Pokušajte da pravite pauzu od 20 minuta svakih pola sata.

Iritirana koža i naborani vratovi

Nedavno se pojavila nova zabrinutost – da li konstantno gledanje u telefon izaziva bore na vratu? Stručnjaci objašnjavaju da ponavljajući stres zaista izaziva bore, tako da bi naginjanje naprijed i stalno savijanje vrata moglo biti ozbiljan problem. Ipak, savjetuje se da ne nasjedate na specijalne kreme za „tehnološki vrat“ koje se prodaju na mreži.

Međutim, postoje i drugi problemi sa kožom o kojima treba brinuti, posebno za ljubitelje pametnih satova koji ih nikada ne skidaju. Tamno i vlažno okruženje ispod vašeg sata je odlično za razvoj gljivica, tako da možete dobiti iritaciju ili čak ekcem. Pošto ovo oštećuje kožnu barijeru, to može dovesti i do preosjetljivosti na materijale u samim uređajima, uključujući nikl, gumu, lateks i akrilate.

Rješenje je jednostavno: češće skidajte pametni sat i perite kožu.

Slabljenje vida

Stope kratkovidosti naglo rastu već decenijama, a lako je okriviti tehnologiju. Ipak, istraživanja pokazuju da veza između kratkovidosti i samog gledanja u ekran izbliza nije tako direktna kako se mislilo.

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Studije su otkrile nešto drugo: vrijeme provedeno napolju ima ključni zaštitni efekat. Jaka svjetlost spolja stimuliše oslobađanje dopamina iz mrežnjače, što pozitivno utiče na razvoj očiju. Pošto nas tehnologija zatvara u kuće, uređaji imaju indirektan, ali veoma negativan uticaj na naše oči.

Rješenje je jednostavno - morate provoditi više vremena napolju.

Slabe ruke

Snaga stiska se sve više prepoznaje kao ključni pokazatelj vašeg cjelokupnog zdravlja. Jedna šokantna studija je otkrila da jačina stiska bolje predviđa ranu smrt čak i od krvnog pritiska. Pad ove snage je uočljiv u mnogim zemljama, posebno među mlađim ljudima.

Prelazak na sjedeći rad zasnovan na računarima dramatično doprinosi smanjenju fizičke kondicije, što direktno utiče na snagu šake. Trebalo bi da budete u stanju da stisnete tenisku lopticu što jače možete i da je zadržite 15 do 30 sekundi. Ako ne možete, vrijeme je za posebne vježbe za zglobove i odlazak u teretanu kako biste poboljšali opštu kondiciju.

Koordinacija oko-ruka

Izgleda da tehnologija značajno utiče na motoričke vještine, koje povezuju um i tijelo radi preciznih pokreta. Ona vas možda čini boljim u klikanju i prevlačenju prstom po ekranu, ali kada se pogleda širi razvoj fine motorike, dokazi ukazuju na izrazito negativan efekat.

Istraživanja pokazuju jasnu vezu između više vremena provedenog ispred ekrana i lošijih motoričkih sposobnosti, što dovodi do slabijeg kognitivnog razvoja.

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Savjet stručnjaka je da svjesno uvodite praktične aktivnosti u svakodnevni život. Dugotrajni praktični zadaci poput pripreme obroka, obrade drveta, sviranja nekog instrumenta ili čak običnog pisanja rukom na papiru mogu spasiti stvar. Čak i ako su efekti suptilni na individualnom nivou, kroz generacije govorimo o potencijalnom zaglupljivanju društva i nemogućnosti razmišljanja u stvarnosti, jer su ruke centralna tačka kontakta koju imamo sa svijetom, prenosi Bi-bi-si.