Legendarna Nokia dobija vještačku inteligenciju, ali postoji velika caka

Kompanija HMD nikako da se odluči šta zapravo želi - da li da pravi HMD pametne telefone ili HMD osnovne modele.

Isto tako, pitanje je da li žele Nokia brend ili ne. Izgleda da je kompanija još uvijek u svojevrsnoj krizi identiteta, pa novi Nokia telefoni imaju i HMD logotip na sebi. Čudna odluka, ali nadamo se da oni znaju zašto je to tako!

Kompanija HMD, dakle, nastavlja sa razvojem klasičnih mobilnih telefona sa fizičkom tastaturom. Nova linija Nokia modela uključuje uređaje Nokia 200 4G, 210 4G, 215 4G druge generacije i 235 4G druge generacije. Ovi telefoni dolaze sa ugrađenim asistentom koji koristi vještačku inteligenciju. Taj alat se pokreće preko posebnog tastera na centralnom navigacionom dugmetu i veoma je jednostavan za korišćenje.

AI mogućnosti i sistem pretplate

Funkcije vještačke inteligencije pokreće sistem „Sikei AI“ (SeeKey AI), kojem korisnici mogu glasom postavljati osnovna pitanja. Sistem takođe omogućava upravljanje određenim funkcijama samog uređaja pomoću glasovnih komandi.

Prema zvaničnim specifikacijama kompanije, ovaj asistent je besplatan tokom prvih 180 dana korišćenja.

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Nakon tog perioda potrebna je pretplata, a za samu kupovinu te pretplate korisnici moraju posjedovati pametni telefon ili računar. Kakav apsurd, zar ne?!

Ekran, video-pozivi i kamere

Veoma je pohvalno što sva četiri nova modela podržavaju video-pozive putem aplikacije „Ikspres čet“ (Xpress chat). Za ovu funkciju koriste se integrisane VGA (VGA) kamere sa prednje strane uređaja, smještene pri samom vrhu. Ako ste zaboravili koliko je to bazična kamera, podsjetićemo vas da je to tačno 640 x 480 piksela. Ili, prevedeno u megapiksele, to je svega 0,3 megapiksela.

Modeli Nokia 210 4G i 215 4G opremljeni su KVGA (QVGA) ekranom dijagonale 2,4 inča. Modeli 215 i 235 donose veći IPS (IPS) panel od 2,8 inča sa istom rezolucijom. Nokia 210 4G i 235 4G imaju i zadnje kamere. Zapravo, model 235 4G na zadnjoj strani ima senzor od 2 megapiksela.

Operativni sistem, baterija i povezivanje

Svi uređaji koriste fabrički operativni sistem S30+ koji je razvila Nokia, a čiji je razvoj nastavila kompanija HMD. Dobra stvar je i to što su sva četiri telefona opremljena baterijama kapaciteta 1.450 mAh.

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Podržana je i Blutut (Bluetooth) 5.0 veza za povezivanje sa pratećim uređajima. Svi modeli zadržavaju klasični audio-ulaz od 3,5 milimetara za slušalice i ugrađeni FM radio-prijemnik. Punjenje baterije se obavlja preko savremenijeg USB-C priključka.

Kompanija HMD još uvijek nije objavila zvanične informacije o cijenama i dostupnosti ovih modela na našem tržištu. Na regionalnim sajtovima ih još uvijek nema, ali su na globalnom već izlistani, prenosi "Benchmark"