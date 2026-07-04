Logo

Tuga: Preminuo poznati sportista

Autor:

ATV redakcija
04.07.2026 16:49

Komentari:

0
Ружа
Foto: pexels/Karin S

Ljubitelje zimskih sportova u Poljskoj danas je pogodila veoma tužna vijest.

Nekadašnji reprezentativac Poljske, Gžegož Mijetuš preminuo je u 33. godini života, prenijeli su tamošnji mediji.

Vijest o smrti nekadašnjeg skakača objavila je "Gazeta Krakovska", a okolnosti njegove smrti za sada nisu poznate.

Mijetuš je rođen u februaru 1993. godine u Zakopanama, a tokom karijere nastupao je za klubove Start Krokijev i AZS Zakopane. Njegov najveći uspjeh bilo je osvajanje bronzane medalje na Svjetskom juniorskom prvenstvu u ekipnoj konkurenciji.

more hrvatska jadransko more

Region

Ekološka bomba na Balkanu: Izvukli grdosiju iz mora, u njenoj utrobi zatekli noćnu moru

Bio je mlađi brat Kšištofa Mijetuša, takođe nekadašnjeg poljskog skakača. Iza sebe je ostavio dvojicu sinova, Klemensa i Francišeka.

Od poljskog ski skakača oprostili su se mnogobrojni poznati skijaši iz Poljske, kao i klubovi za koje je nastupao tokom svoje karijere.

(Telegraf)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

In memoriam

tragedija

Poljska

Komentari (0)

Više iz rubrike

Преминуо двоструки олимпијски шампион

Ostali sportovi

Preminuo dvostruki olimpijski šampion

3 d

0
Члан Омладинског џудо клуба "Соколови" из Зворника Данијела Кајтазовић освојила је сребрну медаљу у џудоу на Балканском првенству у Букурешти и тиме постала вицешампион Балкана, речено је данас Срни у овом клубу.

Ostali sportovi

Danijela Kajtazović vicešampionka Balkana u džudou

5 d

0
Славија Бокс

Ostali sportovi

Bokseri Slavije odbranili šampionsku titulu u Republici Srpskoj

6 d

0
Разорни земљотрес у Венецуели током бејзболске утакмице

Ostali sportovi

Pogledajte reakciju komentatora tokom razornog potresa: Trese se

1 sedm

0

  • Najnovije

18

52

Taksi bluz: Od propalog dramaturga do slučajnog heroja

18

47

Nova mapa potpuno razbjesnila Hrvate

18

24

Vjerovali ili ne: Britanskim političarima sad smetaju Maša i Medvjed

18

14

Stroj smrti: Vraća se zloglasna Jedinica 121

18

03

Medvedev: Zauzimanje Konstantinovke važna etapa u oslobađanju Donbasa

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima