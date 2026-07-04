Tuga: Preminuo poznati sportista

Autor:ATV redakcija
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Ljubitelje zimskih sportova u Poljskoj danas je pogodila veoma tužna vijest.
Nekadašnji reprezentativac Poljske, Gžegož Mijetuš preminuo je u 33. godini života, prenijeli su tamošnji mediji.
Vijest o smrti nekadašnjeg skakača objavila je "Gazeta Krakovska", a okolnosti njegove smrti za sada nisu poznate.
Mijetuš je rođen u februaru 1993. godine u Zakopanama, a tokom karijere nastupao je za klubove Start Krokijev i AZS Zakopane. Njegov najveći uspjeh bilo je osvajanje bronzane medalje na Svjetskom juniorskom prvenstvu u ekipnoj konkurenciji.
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Bio je mlađi brat Kšištofa Mijetuša, takođe nekadašnjeg poljskog skakača. Iza sebe je ostavio dvojicu sinova, Klemensa i Francišeka.
Od poljskog ski skakača oprostili su se mnogobrojni poznati skijaši iz Poljske, kao i klubovi za koje je nastupao tokom svoje karijere.
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