Preminuo dvostruki olimpijski šampion

Autor:ATV redakcija
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Dvostruki olimpijski šampion u umjetničkom klizanju, Artur Dmitrijev, preminuo je u 59. godini života od posljedica srčanog udara.
Čuveni as ostao je upamćen kao jedinstvena figura u istoriji ovog sporta i jedini klizač koji je uspio da osvoji olimpijsko zlato sa dvije različite partnerke.
- Sa dubokom tugom obavještavamo javnost o smrti dvostrukog olimpijskog šampiona, dvostrukog svetskog prvaka i trostrukog evropskog šampiona u umjetničkom klizanju u konkurenciji sportskih parova, Artura Valerijeviča Dmitrijeva - saopštila je Ruska federacija umjetničkog klizanja.
Kako je za RT potvrdila legendarna trenerka Tamara Moskvina, Dmitrijev je prošlog utorka, 23. juna, doživio srčani udar tokom trening kampa u Orjolu. On je hitno prebačen u Moskvu, gdje je podvrgnut operaciji, nakon čega su ga ljekari stavili u indukovanu komu. Nažalost, veliko srce slavnog šampiona nije izdržalo...
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Slavni klizač preminuo je u 58. godini života, a njegova sportska biografija ispisana je zlatnim slovima.
Svoj prvi olimpijski tron pokorio je 1992. godine u francuskom Albervilu, kada je do najsjajnijeg odličja stigao u paru sa Natalijom Miškutenok. Isti tandem je dvije godine kasnije, na Zimskim olimpijskim igrama u Lilehameru, potvrdio svjetsku klasu osvajanjem srebrne medalje.
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