Nakon što je norveški biatlonac Šturla Holm Lagrid pred kamerama na Zimskim olimpijskim igrama javno priznao preljubu i u suzama zamolio d‌jevojku za oproštaj, stigao je i njen odgovor, ali ne onakav kakvom se možda nadao.

Naime, cijeli svijet je čekao odgovor misteriozne d‌jevojke kojoj je Šturla Holm Lagrid na ZOI poručio da je voli i da mu je to što ju je prevario najveća greška u životu.

Nakon što je osvajač bronzane medalje na ZOI 2026. godine pred kamerama priznao da je prevario svoju d‌jevojku sa kojom je bio u vezi šest mjeseci i javno se slomio zbog toga te u suzama zatražio oproštaj, stigao je odgovor i druge strane, prenosi b92.

U pismu za norveške novine VG je rekla: "Čak i nakon izjave ljubavi pred cijelim svijetom, teško je oprostiti. Nisam izabrala da budem stavljena u ovu poziciju i boli me što moram biti u njoj. Imali smo kontakt u međuvremenu i on zna šta ja mislim o ovome".

Dodala je da želi zahvaliti svojoj porodici i prijateljima koji su je podržavali tokom ovog perioda, kao i svima ostalima koji su mislili na nju i saosjećali s njom, a da nisu znali ko je.

VG je nakon toga kontaktirao Lagrida u želji da dobije njegov komentar, ali olimpijac nije želio da se oglašava, piše Daily Mail.