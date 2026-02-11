Izvor:
B92
11.02.2026
16:03
Komentari:0
Nakon što je norveški biatlonac Šturla Holm Lagrid pred kamerama na Zimskim olimpijskim igrama javno priznao preljubu i u suzama zamolio djevojku za oproštaj, stigao je i njen odgovor, ali ne onakav kakvom se možda nadao.
Naime, cijeli svijet je čekao odgovor misteriozne djevojke kojoj je Šturla Holm Lagrid na ZOI poručio da je voli i da mu je to što ju je prevario najveća greška u životu.
Nakon što je osvajač bronzane medalje na ZOI 2026. godine pred kamerama priznao da je prevario svoju djevojku sa kojom je bio u vezi šest mjeseci i javno se slomio zbog toga te u suzama zatražio oproštaj, stigao je odgovor i druge strane, prenosi b92.
U pismu za norveške novine VG je rekla: "Čak i nakon izjave ljubavi pred cijelim svijetom, teško je oprostiti. Nisam izabrala da budem stavljena u ovu poziciju i boli me što moram biti u njoj. Imali smo kontakt u međuvremenu i on zna šta ja mislim o ovome".
Scena
Zdravko Čolić angažovao obezbjeđenje, evo gdje je otputovao
Dodala je da želi zahvaliti svojoj porodici i prijateljima koji su je podržavali tokom ovog perioda, kao i svima ostalima koji su mislili na nju i saosjećali s njom, a da nisu znali ko je.
VG je nakon toga kontaktirao Lagrida u želji da dobije njegov komentar, ali olimpijac nije želio da se oglašava, piše Daily Mail.
🔴 Ex-girlfriend of cheating Olympian: I am struggling to forgive him— Telegraph Sport (@TelegraphSport) February 11, 2026
Sturla Holm Lægreid, who won bronze in Tuesday’s 20km individual race, revealed during a tearful post-race interview that he had been unfaithful to his girlfriend but that she was still the love of his life pic.twitter.com/0xwKcO99Dx
Ostali sportovi
20 h0
Ostali sportovi
20 h0
Ostali sportovi
21 h0
Ostali sportovi
1 d0
Najnovije
Najčitanije
16
03
15
58
15
50
15
47
15
37
Trenutno na programu