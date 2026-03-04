Logo
Praznici utiču na cijene prasića: Uzgajivači upozoravaju na porast

ATV

04.03.2026

10:18

Празници утичу на цијене прасића: Узгајивачи упозоравају на пораст
Foto: ATV

S obzirom na to da je u toku Vaskršnji post, mala je i potražnja za prasićima i jagnjićima.

Trenutno, kilogram žive vage prasića košta oko 6-6,5 maraka, a jagnjadi 8-9 KM.

Uzgajivači svinja poručuju da bi cijena prasića uskoro trebalo da krene gore, jer ih u ovo doba godine domaćini kupuju za tov.

"Trenutno, cijena prasića je izuzetno nerentabilna. Negd‌je sredinom marta očekuje se porast cijene žive vage. Naime, tada će krenuti da kupuju prasiće za tov, pa je za očekivati i poskupljenje žive vage. Što se tiče cijene pred Vaskrs, odnosno Đurđevdan, još se ne zna kako će to izgledati. Međutim, s obzirom na visoku cijenu uvoznih prasića, za očekivati je da poraste i cijena domaćih", naglašava za Srpskainfo predsjednik Udruženja uzgajivača svinja Srpske Mišo Maljčić.

hitna pomoc

Svijet

Horor: Vozač saniteta umjesto transporta do bolnice ljude odveo u smrt

Prema njegovim riječima, kilogram žive vage uvoznih prasića iznosi oko 10 KM.

Uzgajivači smatraju da bi, bar za praznike, cijena uvoznih i domaćih prasića trebalo da bude tu negd‌je. To, praktično, znači da bi kilogram žive vage oko Vaskrsa i Đurđevdana mogao da bude skuplji za oko 3,5-4 KM, nego sad.

Podsjetimo, kilogram žive vage lani je, pred Đurđevdan, išao i do 12 KM. U tom periodu, i kilogram žive vage jagnjadi je, takođe, išao do 12 KM.

Trenutno, na bijeljinskoj stočnoj pijaci jagnjad koštaju 8-9 KM. Riječ je o cijeni koja se dugo drži, a oko Božića je kilogram žive vage koštao između 8-10 KM.

