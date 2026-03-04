Logo
Detalji stravičnog napada pasa: Ženi otkinuli ruku, ona sva u krvi dopuzala do kuće

ATV

04.03.2026

11:31

Детаљи стравичног напада паса: Жени откинули руку, она сва у крви допузала до куће
Foto: Pexel/ROCCO STOPPOLONI

Detalji stravičnog napada dva psa rase kane korso u Beranskoj ulici na Voždovcu, u kojem je teško povrijeđena Gordana D. (57), šokirali su javnost.

Prema posljednjim informacijama, nesrećna žena je u zvjerskom napadu ostala bez ruke, dok joj je tijelo prekriveno dubokim ujedima i ranama.

Dopuzala do praga

Novi detalji svjedočenja očevidaca ukazuju na to da je Gordana pokazala nevjerovatnu snagu u trenucima dok su je rođeni ljubimci kidali. Iako teško osakaćena, ona je, prema riječima komšija, u trenucima povratka svijesti uspijevala da se metar po metar vuče ka sigurnosti doma.

"Prizor je bio neopisiv. Žena je krvarila, gubila svijest, pa se opet budila i puzala. Uspjela je nekako da otvori vrata i uđe u kuću, gdje je na kraju i pronađena bez svijesti u lokvi krvi", navodi jedan od svejdoka koji je sa ulice posmatrao dramu.

Komšije nemoćne pred razjarenim zvjerima

Najpotresniji dio priče je činjenica da niko od prisutnih nije smio da preskoči ogradu i uđe u dvorište kako bi direktno pomogao Gordani. Visoka metalna kapija i dva krvoločna psa, koja su u tom trenutku bila van svake kontrole, predstavljali su smrtnu opasnost za svakoga ko bi pokušao da priđe.

Komšije su ludački udarale o kapiju predmetima koje su našli pri ruci, pokušavajući da odvuku pažnju psima.

Dok su psi kidali Gordanu, ona je, uprkos šoku, pokušavala da im se obrati riječima: "Ja sam, Nora!", nadajući se da će je prepoznati.

Tek po dolasku policije, koja je bila prinuđena da upotrebi vatreno oružje i usmrti pse na licu mjesta, ekipa Hitne pomoći je mogla da uđe u kuću i pruži prvu pomoć onesviješćenoj ženi.

Selidba iz Španije kao okidač tragedije?

Kako se saznaje, porodica se u oktobru vratila iz Španije. Psi, koji su tamo navikli na slobodu i tri hektara otvorenog prostora, odjednom su zatvoreni u malo, betonirano dvorište u gusto naseljenom dijelu Beograda. Komšije kažu da je mužjak od tada postao izuzetno agresivan, lajući na svakog prolaznika, dok su vlasnicu ranije upozoravali da bi moglo doći do tragedije.

Gordana D. se trenutno nalazi u bolnici, gdje joj se ljekari bore za život nakon zadobijenih povreda koje su joj trajno izmijenile život. Tijela pasa je preuzela "Veterina Beograd" i ona su prebačena u hladnjaču u Ovči radi daljeg postupka, prenosi Telegraf.rs.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

